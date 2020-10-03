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У главреда гомельского издания «Сильные новости» прошел обыск. Вместе с мужем ее увезли в РОВД

03.10.2020 13:51 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В доме главного редактора «Сильных новостей» Анны Якштас и ее мужа Дениса, который также работает в издании, прошел обыск. Силовики забрали всю технику и отвезли супругов в РОВД. Связи с ними нет. Дома остались несовершеннолетние дети. О случившемся сообщила мать Дениса, а с ее слов — само издание и его основатель Петр Кузнецов в своем Facebook.

У главреда гомельского издания «Сильные новости» прошел обыск. Вместе с мужем ее увезли в РОВД

 
Теги: Новости
 
 
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В доме главного редактора «Сильных новостей» Анны Якштас и ее мужа Дениса, который также работает в издании, прошел обыск. Силовики забрали всю технику и отвезли...
 
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