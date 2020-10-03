|
У главреда гомельского издания «Сильные новости» прошел обыск. Вместе с мужем ее увезли в РОВД
Источник материала: Onliner
В доме главного редактора «Сильных новостей» Анны Якштас и ее мужа Дениса, который также работает в издании, прошел обыск. Силовики забрали всю технику и отвезли супругов в РОВД. Связи с ними нет. Дома остались несовершеннолетние дети. О случившемся сообщила мать Дениса, а с ее слов — само
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В доме главного редактора «Сильных новостей» Анны Якштас и ее мужа Дениса, который также работает в издании, прошел обыск. Силовики забрали всю технику и отвезли...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)