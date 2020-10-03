Зрелище как в кино. С вершины ЖК «Мегаполис» пытались снять бчб-флаг, и вот чем дело кончилось

Источник материала: Onliner

Во-первых, это красиво. Сегодня в ЖК «Мегаполис» приехала техника и сотрудники ведомств, чтобы снять бчб-флаг со шпиля высотки. Все прошло не совсем гладко: сотрудник МЧС (как мы предполагаем) несколько раз совершал опасный подъем к флагштоку. В итоге при помощи дополнительного шеста ему все-таки удалось снять флаг со шпиля, но жильцы, которые наблюдали за всем происходящим у подножья высотки, быстро унесли его в безопасное место. Видео публикуют жильцы комплекса в своем Telegram-чате. На это можно смотреть бесконечно.

Так выглядела первая попытка снять флаг.







За ней последовала вторая, более успешная. Но не такая успешная, как ожидалось.

Флаг полетел вниз, и со всех сторон к нему побежали люди. «Быстрее всех были девочки из двора. Они его подобрали и скрылись в неизвестном направлении», — пишут жильцы «Мегаполиса» в своем дворовом чате.