В Гомеле задержаны сотрудники издания «Сильные новости»

Источник материала: АФН

В доме главного редактора гомельского издания «Сильные новости» Анны Якштас прошел обыск, сообщил в fb основатель издания Петр Кузнецов.

После обыска Анну и ее мужа Дениса, который также является сотрудником издания, увезли в местный РОВД.

«Забрали всю технику, а ребят — в РОВД. Связи с ними нет. Дома остались дети», — написал Кузнецов.

«В Советском РОВД, куда, как говорили, их повезут, отрицают, что наши сотрудники у них. Выясняем ситуацию», - сообщил Кузнецов.