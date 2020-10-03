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МИД про сокращение числа послов: это приказ

03.10.2020 13:57 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Пресс-секретарь МИД Беларуси заявил, что озвученные накануне требования по сокращению числа работников диппредставительств Литвы и Польши в Беларуси являются обязательными к исполнению.

Анатолий Глаз прокомментировал вчерашнее заявление МИД Беларуси для ТАСС.

«Не знаю, может, в силу того что Линас Линкявичюс уже давно с головой ушел в политику, некоторые дипломатические обороты и термины уже подзабылись. Разъяснить их значение нам совсем не сложно. Во-первых, сделанные нами предложения находятся исключительно в плоскости суверенных прав Беларуси, и никто их не обязан, да и, собственно, не собирался обсуждать с литовской стороной. Если отойти от дипломатической казуистики, то это значит, что такие предложения обязательны для выполнения литовским МИД», - заявил Глаз.

Напомним, что накануне белорусский МИД принял целый ряд важных решений, одно из которых - сокращение числа работающих в Беларуси послов Литвы и Польши. Польский и Литовский МИД в ответ отказались отзывать послов.

 
 
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Пресс-секретарь МИД Беларуси заявил, что озвученные накануне требования по сокращению числа работников диппредставительств Литвы и Польши в Беларуси являются...
 
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