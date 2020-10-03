МИД про сокращение числа послов: это приказ

Пресс-секретарь МИД Беларуси заявил, что озвученные накануне требования по сокращению числа работников диппредставительств Литвы и Польши в Беларуси являются обязательными к исполнению.

Анатолий Глаз прокомментировал вчерашнее заявление МИД Беларуси для ТАСС .

«Не знаю, может, в силу того что Линас Линкявичюс уже давно с головой ушел в политику, некоторые дипломатические обороты и термины уже подзабылись. Разъяснить их значение нам совсем не сложно. Во-первых, сделанные нами предложения находятся исключительно в плоскости суверенных прав Беларуси, и никто их не обязан, да и, собственно, не собирался обсуждать с литовской стороной. Если отойти от дипломатической казуистики, то это значит, что такие предложения обязательны для выполнения литовским МИД», - заявил Глаз.