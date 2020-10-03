Головченко: Беларусь пережила волну атаки с целью положить экономику

Финансовая система Беларуси возвращается на траекторию спокойной работы, заявил премьер-министр Роман Головченко 2 октября в Палате представителей.





«Мы констатируем, что уже вторую-третью неделю потихоньку возвращаемся на траекторию спокойного функционирования финансовой системы, когда угасла волна девальвационных ожиданий, негативных настроений. Упал (в последнее время. — прим.) спрос на валюту, стабилизировалась ситуация на депозитном рынке», — приводит слова Головченко пресс-служба правительства.

По его словам, у правительства и Нацбанка достаточно инструментов, ресурсов и резервов, чтобы держать ситуацию под контролем.

Головченко считает, что определенное давление на валютный и финансовый рынок было создано искусственно с помощью дезинформации — это была «волна атаки с целью положить экономику», которая привела к возросшему спросу населения на валюту и оттоку депозитов.

Премьер также прокомментировал призывы к неуплате налогов, назвав подобные инициативы призывом к ухудшению жизни населения. «Ведь налоги через систему перераспределения в том числе используются на все виды выплат, на пенсии, на поддержание социальных стандартов. Уверен, что подавляющее большинство граждан понимает, куда направлены эти призывы. Правительство со своей стороны выполняет и будет выполнять все социальные обязательства», — отметил он.

Палата представителей на заседании 2 октября дала согласие на назначение Романа Головченко премьер-министром Беларуси. Им он был назначен 4 июня и утвержден парламентом 11 июня. После президентских выборов 9 августа все правительство в соответствии с законодательством ушло в отставку. Александр Лукашенко после выборов снова назначил Головченко премьер-министром.