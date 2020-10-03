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Из-за оползня в Аджарии погибли как минимум четыре человека – видео

03.10.2020 14:23 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Из-за проливных дождей в грузинском регионе Аджария в экстренную службу "112" в минувшую пятницу поступило несколько сотен уведомлений, сообщает Sputnik Грузия.

По данным очевидцев, оползень разрушил один жилой дом в селе Джочо, в котором находились три человека – отец, мать и ребенок. Спасатели обнаружили тела супругов, поиски ребенка до сих пор продолжаются.

В результате оползня были также подтоплены автомобили, дома и улицы. В некоторых местах оползневая масса разрушила дороги. По данным Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии, спасатели нашли два автомобиля: в одном были обнаружены тела двух мужчин, второй оказался пуст. В регионе на данный момент к поисковым работам подключены 30 групп (в совокупности 117 человек) из Аджарии, Имерети, Самегрело и Тбилиси.

 
 
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Спасательные группы ведут непрерывные работы в селе Джочо Хелвачаурского района, где из-за обильных осадков сошел оползень. Не обошлось без жертв. Смотрите видео с...
 
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