Из-за оползня в Аджарии погибли как минимум четыре человека – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Из-за проливных дождей в грузинском регионе Аджария в экстренную службу "112" в минувшую пятницу поступило несколько сотен уведомлений, сообщает Sputnik Грузия .

По данным очевидцев, оползень разрушил один жилой дом в селе Джочо, в котором находились три человека – отец, мать и ребенок. Спасатели обнаружили тела супругов, поиски ребенка до сих пор продолжаются.

В результате оползня были также подтоплены автомобили, дома и улицы. В некоторых местах оползневая масса разрушила дороги. По данным Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии, спасатели нашли два автомобиля: в одном были обнаружены тела двух мужчин, второй оказался пуст. В регионе на данный момент к поисковым работам подключены 30 групп (в совокупности 117 человек) из Аджарии, Имерети, Самегрело и Тбилиси.