|
Из-за оползня в Аджарии погибли как минимум четыре человека – видео
03.10.2020 14:23 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Из-за проливных дождей в грузинском регионе Аджария в экстренную службу "112" в минувшую пятницу поступило несколько сотен уведомлений, сообщает
По данным очевидцев, оползень разрушил один жилой дом в селе Джочо, в котором находились три человека – отец, мать и ребенок. Спасатели обнаружили тела супругов, поиски ребенка до сих пор продолжаются.
В результате оползня были также подтоплены автомобили, дома и улицы. В некоторых местах оползневая масса разрушила дороги. По данным Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии, спасатели нашли два автомобиля: в одном были обнаружены тела двух мужчин, второй оказался пуст. В регионе на данный момент к поисковым работам подключены 30 групп (в совокупности 117 человек) из Аджарии, Имерети, Самегрело и Тбилиси.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Спасательные группы ведут непрерывные работы в селе Джочо Хелвачаурского района, где из-за обильных осадков сошел оползень. Не обошлось без жертв. Смотрите видео с...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)