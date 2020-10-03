Опрос: эстонцы - за Тихановскую, неэстонцы - за Лукашенко

Источник материала: Ежедневник

Эстонская молодежь признает белорусским лидером Светлану Тихановскую. Сторонники Лукашенко среди жителей Эстонии — в основном люди, которым перевалило за 50 лет.

Согласно заказанному Delfi опросу, проведенному в Эстонии Turu-Uuringute AS, 45% неэстонцев считают Александра Лукашенко — легитимным президентом Республики Беларусь. Отдать победу Светлане Тихановской готово 16% из них. Среди эстонцев ситуация противоположная: за Тихановскую высказался 41% опрошенных, за Лукашенко — 13%, пишет Thinktanks.by .

Особенно велика поддержка Александра Лукашенко среди жителей Эстонии с российским гражданством (52% против 13% у Тихановской) и с серыми паспортами (50% против 19% у Тихановской). В то время как среди жителей страны с эстонскими паспортами легитимным президентом Беларуси Лукашенко признают лишь 18% опрошенных, а Тихановскую 36%.

В поддержку Лукашенко в большей степени высказываются 28% мужчин и 20% женщин (вне зависимости от родного языка). А также представители поколения 50-64 года (30% против 27% у Тихановской). Все остальные возрастные категории отдают предпочтение представительнице оппозиции, либо затрудняются с ответом.

Сторонники Лукашенко среди жителей Эстонии — это лица, в основном, старше 50 лет. Среди поколения миллениалов (от 15 до 35 лет) процент тех, кто считает Лукашенко легитимным президентом колеблется от 13 до 16%. Молодежь, как раз, легитимной считает Тихановскую (40%).

То есть русскоязычная молодёжь Эстонии находится на стороне своих сверстников в Беларуси. В том, что эстонская молодежь, вне зависимости от этнического происхождения и родного языка, скорее поддерживает Светлану Тихановскую, есть огромная заслуга молодых белорусов, живущих в Эстонии — развернутой ими разъяснительной кампании и акциям солидарности.

Всеэстонское социалогическое исследование прошло с 7 по 17 сентября. Всего было опрошено 1010 человек.