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Опрос: эстонцы - за Тихановскую, неэстонцы - за Лукашенко
03.10.2020 14:35 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Эстонская молодежь признает белорусским лидером Светлану Тихановскую. Сторонники Лукашенко среди жителей Эстонии — в основном люди, которым перевалило за 50 лет.
Согласно заказанному Delfi опросу, проведенному в Эстонии Turu-Uuringute AS, 45% неэстонцев считают Александра Лукашенко — легитимным президентом Республики Беларусь. Отдать победу Светлане Тихановской готово 16% из них. Среди эстонцев ситуация противоположная: за Тихановскую высказался 41% опрошенных, за Лукашенко — 13%, пишет
Особенно велика поддержка Александра Лукашенко среди жителей Эстонии с российским гражданством (52% против 13% у Тихановской) и с серыми паспортами (50% против 19% у Тихановской). В то время как среди жителей страны с эстонскими паспортами легитимным президентом Беларуси Лукашенко признают лишь 18% опрошенных, а Тихановскую 36%.
В поддержку Лукашенко в большей степени высказываются 28% мужчин и 20% женщин (вне зависимости от родного языка). А также представители поколения 50-64 года (30% против 27% у Тихановской). Все остальные возрастные категории отдают предпочтение представительнице оппозиции, либо затрудняются с ответом.
Сторонники Лукашенко среди жителей Эстонии — это лица, в основном, старше 50 лет. Среди поколения миллениалов (от 15 до 35 лет) процент тех, кто считает Лукашенко легитимным президентом колеблется от 13 до 16%. Молодежь, как раз, легитимной считает Тихановскую (40%).
То есть русскоязычная молодёжь Эстонии находится на стороне своих сверстников в Беларуси. В том, что эстонская молодежь, вне зависимости от этнического происхождения и родного языка, скорее поддерживает Светлану Тихановскую, есть огромная заслуга молодых белорусов, живущих в Эстонии — развернутой ими разъяснительной кампании и акциям солидарности.
Всеэстонское социалогическое исследование прошло с 7 по 17 сентября. Всего было опрошено 1010 человек.
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Эстонская молодежь признает белорусским лидером Светлану Тихановскую. Сторонники Лукашенко среди жителей Эстонии — в основном люди, которым перевалило за 50 лет.
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