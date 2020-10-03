Парламент готов переписать Конституцию

В Беларуси начата работа над обновлением Конституции. Сроки для внесения в главный документ страны изменений очень скромные: время есть лишь до конца месяца.

Об этом сообщили в выпуске «Панорамы» на телеканале «Беларусь 1». В сюжете говорится, что в работе над обновлением Конституции участвуют депутаты. Однако принять участие в нем могут и граждане. Внести свои предложения может любой желающий до 25 октября, направив их своему депутату или на адрес Палаты представителей.

При этом сроки рассмотрения и принятия предложений ограничены: высказаться можно до конца октября.

Напомним, что председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко на открытии осенней сессии парламента в пятницу поднял вопрос перемен.

«Очевидно, что в обществе созрел определенный запрос на перемены. Как обозначил глава государства, реформы необходимо начинать с изменения Конституции. Поэтому очень важно изучить общественное мнение по этому вопросу в своих округах через прямой разговор с избирателями. Работа предстоит интенсивная, провести ее следует системно и слаженно», - заявил он.