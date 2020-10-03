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К санкциям против Беларуси присоединяются Норвегия и Украина

03.10.2020 15:01 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Норвегия и Украина приняли решение присоединиться к санкциям, которые ввел накануне в отношении должностных лиц Беларуси Европейский союз.

В Министерстве иностранных дел Норвегии сообщили, что страна решила присоединиться к санкциям Евросоюза по Беларуси. Такая информация была озвучена министром иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Сёрейде. Она отметила, что что Норвегия введет санкции в отношении тех же белорусских чиновников, которые включены в санкционный список Евросоюза.

Украина также планирует присоединиться к санкциям, которые в отношении режима Александра Лукашенко ввел Европейский союз. Как сообщил в интервью BBC News Украина министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, в Украине хотят увидеть окончательное юридическое решение по санкциям, а после - присоединиться к ним.

«Мы настроены присоединиться к этим санкциям, потому что здесь уже речь идет о вопросах последовательности политики», — заявил министр иностранных дел, отметив, что в сложившейся ситуации важно действовать единым фронтом, всячески помогать народу Беларуси. В Украине также отмечают, что суверенитет Беларуси для страны очень важен, так как расширение влияния России в Беларуси угрожает украинской безопасности.

Напомним, что на внеочередном саммите ЕС в Брюсселе 2 октября было достигнуто единогласие в вопросе введения санкций в отношении белорусских чиновников. В списке - 40 чиновников, но в него не включили президента Беларуси Александа Лукашенко. Ранее персональные санкции в отношении ряда высокопоставленных чиновников Беларуси  ввели Канада и Великобритания.

Белорусский МИД 2 октября опубликовал сообщение, в котором говорится в введении в отношении ряда должностных лиц ЕС ответных санкций, санкции также введены в отношении Каанады и Великобритании.

 
 
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Норвегия и Украина приняли решение присоединиться к санкциям, которые ввел накануне в отношении должностных лиц Беларуси Европейский союз.
 
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