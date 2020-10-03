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К санкциям против Беларуси присоединяются Норвегия и Украина
Источник материала: БДГ
Норвегия и Украина приняли решение присоединиться к санкциям, которые ввел накануне в отношении должностных лиц Беларуси Европейский союз.
В Министерстве иностранных дел Норвегии сообщили, что страна решила присоединиться к санкциям Евросоюза по Беларуси. Такая информация была озвучена министром иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Сёрейде. Она отметила, что что Норвегия введет санкции в отношении тех же белорусских чиновников, которые включены в санкционный список Евросоюза.
Украина также планирует присоединиться к санкциям, которые в отношении режима Александра Лукашенко ввел Европейский союз. Как сообщил в
«Мы настроены присоединиться к этим санкциям, потому что здесь уже речь идет о вопросах последовательности политики», — заявил министр иностранных дел, отметив, что в сложившейся ситуации важно действовать единым фронтом, всячески помогать народу Беларуси. В Украине также отмечают, что суверенитет Беларуси для страны очень важен, так как расширение влияния России в Беларуси угрожает украинской безопасности.
Напомним, что на внеочередном саммите ЕС в Брюсселе 2 октября было достигнуто единогласие в вопросе
Белорусский МИД 2 октября опубликовал сообщение, в котором говорится в введении в отношении ряда должностных лиц ЕС
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Норвегия и Украина приняли решение присоединиться к санкциям, которые ввел накануне в отношении должностных лиц Беларуси Европейский союз.
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