Гуцериев вложил миллиарды долларов в Беларусь

В ходе посещения 3 октября в Минском районе новой церкви в честь святого пророка Иоанна Предтечи (агрогородок Шершуны) Александр Лукашенко рассказал о капиталовложениях бизнесмена Михаила Гуцериева в Беларусь.





Лукашенко, как сообщает его пресс-служба, рассказал, что храм появился благодаря российскому бизнесмену.

«Хочу, Михаил Сафарбекович, поблагодарить вас не только за этот храм, но и за школу, те производственные помещения, которые вы построили на миллиарды долларов в нашей стране, и продолжаете свое подвижническое дело», — заявил Лукашенко.