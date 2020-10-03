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Гуцериев вложил миллиарды долларов в Беларусь

03.10.2020 15:11 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В ходе посещения 3 октября в Минском районе новой церкви в честь святого пророка Иоанна Предтечи (агрогородок Шершуны) Александр Лукашенко рассказал о капиталовложениях бизнесмена Михаила Гуцериева в Беларусь.

Гуцериев вложил миллиарды долларов в Беларусь

Лукашенко, как сообщает его пресс-служба, рассказал, что храм появился благодаря российскому бизнесмену.

«Хочу, Михаил Сафарбекович, поблагодарить вас не только за этот храм, но и за школу, те производственные помещения, которые вы построили на миллиарды долларов в нашей стране, и продолжаете свое подвижническое дело», — заявил Лукашенко.

 
 
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В ходе посещения 3 октября в Минском районе новой церкви в честь святого пророка Иоанна Предтечи (агрогородок Шершуны) Александр Лукашенко рассказал о...
 
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