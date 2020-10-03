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Репрессии продолжаются: в Гомеле после обыска задержали главреда сайта «Сильные Новости» и ее мужа
Источник материала: Навiны
3 октября в Гомеле прошел обыск у главного редактора портала «Сильные Новости» Анны Якштас. Ее вместе с мужем Денисом Якштасом, также сотрудником портала, забрали в милицию.
«Сильные Новости» — наиболее посещаемый новостной сайт на Гомельщине. Он принадлежит учреждению «Центр регионального развития «Гомельский Демократический Форум».
Директор центра Петр Кузнецов пояснил в комментарии БелаПАН, что утром 3 октября Денис Якштас ехал в лес за грибами на велосипеде и по дороге его задержали. Затем в доме Якштасов провели обыск с конфискацией техники, а супругов увезли в неизвестном направлении.
«Матери Дениса сказали, что их увозят в Советский РОВД, но там отвечают, что Якштасов у них нет. Дома у них дети остались», — добавил Кузнецов.
Вместе с тем БелаПАН удалось узнать, что Якштасы находятся в Советском РОВД.
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3 октября в Гомеле прошел обыск у главного редактора портала «Сильные Новости» Анны Якштас. Ее вместе с мужем Денисом Якштасом, также сотрудником портала, забрали в...
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