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«Всегда руководствовался принципами гуманизма». Еще один белорусский дипломат ушел со службы
Источник материала: Навiны
Еще один белорусский дипломатический работник подал в отставку.
Как сообщил на своей странице в соцсети консул Генерального консульства Беларуси в Белостоке Михаил Гольцев, в течение почти девяти лет на дипслужбе он старался служить стране и людям.
«В своей деятельности я всегда руководствовался принципами гуманизма, профессионализма и преданности делу, и старался во благо всего», — написал дипломат.
Своим принципом он назвал: Per aspera ad astra.
В настоящее время Гольцев готов рассмотреть предложения о работе («возможно сфера туризма и гостеприимства и т.д.»).
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Еще один белорусский дипломатический работник подал в отставку.
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