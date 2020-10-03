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«Всегда руководствовался принципами гуманизма». Еще один белорусский дипломат ушел со службы

03.10.2020 15:11 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Еще один белорусский дипломатический работник подал в отставку.

«Всегда руководствовался принципами гуманизма». Еще один белорусский дипломат ушел со службы

Как сообщил на своей странице в соцсети консул Генерального консульства Беларуси в Белостоке Михаил Гольцев, в течение почти девяти лет на дипслужбе он старался служить стране и людям.

«В своей деятельности я всегда руководствовался принципами гуманизма, профессионализма и преданности делу, и старался во благо всего», — написал дипломат.

Своим принципом он назвал: Per aspera ad astra.

В настоящее время Гольцев готов рассмотреть предложения о работе («возможно сфера туризма и гостеприимства и т.д.»).

 
 
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Еще один белорусский дипломатический работник подал в отставку.
 
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