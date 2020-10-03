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Мы все умрем. Хайтек-медицина: тераностика, фотосенсибилизаторы, радиация

03.10.2020 15:19 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Мы все умрем. Хайтек-медицина: тераностика, фотосенсибилизаторы, радиация

Высокочастотное излучение помогает сканировать пациента, убивать патогены и раковые клетки. Как высокие технологии спасают жизни? 

© CC0 / Pixabay
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Разобраться в вопросе помог заведующий Лабораторией общей физики РАН, заведующий кафедрой в Инженерно-физическом институте биомедицины НИЯУ МИФИ Виктор Лощенов.

Мы все умрем, но это не точно ― подкаст о современной науке, ее достижениях и провалах. Вместе с гостями разбираем новейшие научные открытия, возможности, которые они дают и опасности, которыми могут грозить человечеству.

Слушайте подкасты РИА Новости

 
 
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Тераностика – направление медицины, объединяющее терапию и диагностику. В ней используют, например, фотосенсибилизаторы: при облучении они становятся легко...
 
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