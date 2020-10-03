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Сотни белорусов пришли на благотворительную ярмарку детского хосписа

03.10.2020 15:43 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Очень многолюдно сегодня во дворике Белорусского детского хосписа в Боровлянах. Сотни людей пришли и приехали сюда, чтобы принять участие в благотворительной ярмарке, купить сувениры и тем самым поддержать воспитанников хосписа. Акция посвящена Всемирному дню хосписов и паллиативной помощи, который во всем мире пройдет 10 октября.

Во дворик на ул. Березовая роща, 100а люди начали подтягиваться к полудню. Приходили целыми семьями, вместе с детьми всех возрастов. Очень много посетителей из Боровлян — люди шли цепочками со стороны многоэтажек. Ровно в 12:00 оценить обстановку подошли два милиционера. В дальнейшем они просто наблюдали за мероприятием.

Сотни белорусов пришли на благотворительную ярмарку детского хосписа
Сотни белорусов пришли на благотворительную ярмарку детского хосписа

Во дворе — атмосфера детского праздника. Музыка, конкурсы, аниматоры и веселые игры, немного еды. Каждый может сфотографироваться в фотозоне и купить красивый сувенир на память. Люди приходили и уходили, в разгар ярмарки одновременно во дворике находилось около 60—70 человек.

Сотни белорусов пришли на благотворительную ярмарку детского хосписа
Сотни белорусов пришли на благотворительную ярмарку детского хосписа





Директор Белорусского детского хосписа Анна Горчакова говорит, что хоспис не получает бюджетных денег и живет за счет пожертвований. Поэтому такие ярмарки очень важны и помогают привлечь внимание к тем, кому нужна поддержка.

— Рассчитывали на небольшую ярмарку, но, как видите, людей много. Людям надо что-то радостное, что-то позитивное. Мы настолько устали жить в напряжении, что хочется расслабиться, поставить политику на паузу и направить энергию туда, где нужна помощь, — отмечает директор хосписа.

Сотни белорусов пришли на благотворительную ярмарку детского хосписа
Сотни белорусов пришли на благотворительную ярмарку детского хосписа
Сотни белорусов пришли на благотворительную ярмарку детского хосписа
Сотни белорусов пришли на благотворительную ярмарку детского хосписа
Сотни белорусов пришли на благотворительную ярмарку детского хосписа

Среди посетителей ярмарки много жителей Минска, а также «Новой Боровой».

— Очень рады стать участниками ярмарки и приобрести такие милые сувениры, — говорят девушки из «Новой Боровой» и показывают открытки, плед и баночку малинового варенья. — Взяли даже с запасом, чтобы раздать соседям и рассказать им о хосписе. Обязательно нужно проводить такие акции. Понятно, что время сейчас тяжелое, но о помощи детям забывать нельзя.

Сотни белорусов пришли на благотворительную ярмарку детского хосписа




 
Теги: Минск
 
 
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Очень многолюдно сегодня во дворике Белорусского детского хосписа в Боровлянах. Сотни людей пришли и приехали сюда, чтобы принять участие в благотворительной...
 
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