Сотни белорусов пришли на благотворительную ярмарку детского хосписа

Источник материала: Onliner

Очень многолюдно сегодня во дворике Белорусского детского хосписа в Боровлянах. Сотни людей пришли и приехали сюда, чтобы принять участие в благотворительной ярмарке, купить сувениры и тем самым поддержать воспитанников хосписа. Акция посвящена Всемирному дню хосписов и паллиативной помощи, который во всем мире пройдет 10 октября.

Во дворик на ул. Березовая роща, 100а люди начали подтягиваться к полудню. Приходили целыми семьями, вместе с детьми всех возрастов. Очень много посетителей из Боровлян — люди шли цепочками со стороны многоэтажек. Ровно в 12:00 оценить обстановку подошли два милиционера. В дальнейшем они просто наблюдали за мероприятием.









Во дворе — атмосфера детского праздника. Музыка, конкурсы, аниматоры и веселые игры, немного еды. Каждый может сфотографироваться в фотозоне и купить красивый сувенир на память. Люди приходили и уходили, в разгар ярмарки одновременно во дворике находилось около 60—70 человек.





















Директор Белорусского детского хосписа Анна Горчакова говорит, что хоспис не получает бюджетных денег и живет за счет пожертвований. Поэтому такие ярмарки очень важны и помогают привлечь внимание к тем, кому нужна поддержка.

— Рассчитывали на небольшую ярмарку, но, как видите, людей много. Людям надо что-то радостное, что-то позитивное. Мы настолько устали жить в напряжении, что хочется расслабиться, поставить политику на паузу и направить энергию туда, где нужна помощь, — отмечает директор хосписа.





















Среди посетителей ярмарки много жителей Минска, а также «Новой Боровой».

— Очень рады стать участниками ярмарки и приобрести такие милые сувениры, — говорят девушки из «Новой Боровой» и показывают открытки, плед и баночку малинового варенья. — Взяли даже с запасом, чтобы раздать соседям и рассказать им о хосписе. Обязательно нужно проводить такие акции. Понятно, что время сейчас тяжелое, но о помощи детям забывать нельзя.













