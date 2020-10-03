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Норвегия присоединилась к санкциям против Беларуси
Источник материала: Партизан
Норвегия приняла решение присоединиться к санкциям, которые ввел накануне в отношении должностных лиц Беларуси Европейский союз.
Такая информация была озвучена министром иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Сёрейде. Она отметила, что что Норвегия введет санкции в отношении тех же белорусских чиновников, которые включены в санкционный список Евросоюза.
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Норвегия приняла решение присоединиться к санкциям, которые ввел накануне в отношении должностных лиц Беларуси Европейский союз.
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