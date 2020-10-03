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Палата представителей сможет заседать онлайн

03.10.2020 15:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Депутаты Палаты представителей в первый день работы осенней сессии (в минувшую пятницу) изменили регламент — свой основной документ. Одна из существенный поправок — возможность заседать онлайн.





В новой редакции уточняется, что заседания Палаты представителей проводятся в Минске

При необходимости по решению Совета Палаты представителей возможно проведение заседаний Палаты представителей в ином месте. По решению Совета Палаты представителей заседания Палаты представителей могут проводиться с использованием информационно-коммуникационных технологий (системы видеоконференц-связи и т. п.).

В целом внесено много технических поправок. Но есть и более существенные. Например, сказано, что Совет Палаты представителей (туда входят спикер и главы комиссий) «принимает заявления по важным общественно-политическим или социально-экономическим вопросам в период между заседаниями Палаты представителей».

Также теперь в каждой парламентской комиссии будет больше важных должностей — как минимум по два заместителя председателя.
 
Теги: Минск
 
 
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Депутаты Палаты представителей в первый день работы осенней сессии (в минувшую пятницу) изменили регламент — свой основной документ. Одна из существенный...
 
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