Палата представителей сможет заседать онлайн

















В новой редакции уточняется, что заседания Палаты представителей проводятся в Минске





При необходимости по решению Совета Палаты представителей возможно проведение заседаний Палаты представителей в ином месте. По решению Совета Палаты представителей заседания Палаты представителей могут проводиться с использованием информационно-коммуникационных технологий (системы видеоконференц-связи и т. п.).





В целом внесено много технических поправок. Но есть и более существенные. Например, сказано, что Совет Палаты представителей (туда входят спикер и главы комиссий) «принимает заявления по важным общественно-политическим или социально-экономическим вопросам в период между заседаниями Палаты представителей».





Также теперь в каждой парламентской комиссии будет больше важных должностей — как минимум по два заместителя председателя.