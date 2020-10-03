Источник материала: Sputnik Беларусь

Военно-морской институт ВМС США 30 сентября сообщил, что вблизи военной базы Эль-Сентро (штат Калифорния) в ходе дозаправки в воздухе столкнулись самолет-заправщик KC-130J и F-35B Lightning II ("Молния") Корпуса морской пехоты США. Технология дозаправки подсказывает, что истребитель фактически протаранил топливозаправщик "в корму". После чего F-35 упал, и разбился. Летчик катапультировался, и проходит восстановительный курс в госпитале. Экипаж танкера KC-130J в составе восьми военнослужащих не пострадал, и сумел посадить самолет.

Принято считать, что истребители американского производства имеют относительно низкие показатели аварийности, однако в конце весны и летом 2020 года разбились семь истребителей ВВС и ВМС США: F-35A - 19 мая и 9 июня, F-22 Raptor - 15 мая, F-15C Eagle - 15 июня, F-18F Super Hornet - 18 июня, и чуть позднее - F-16C, который вызвал большой пожар на авиабазе Шоу (Shaw Air Force Base). Это объективно свидетельствует о значительных проблемах эксплуатации и боеспособности, даже когда речь идет о новых машинах.

Истребители "пятого поколения" F-35 разработаны в трех модификациях: F-35A для ВВС (со стандартными взлетом и посадкой), F-35B для Корпуса морской пехоты (с укороченным взлетом и вертикальной посадкой), F-35C для ВМС (взлет с помощью катапульты авианосца и посадка с использованием аэрофинишера). И это "семейство невидимок" за короткое время потеряло в катастрофах уже три самолета. Напомню, в 2019 году потерпел крушение F-35A японских ВВС, в 2018 году истребитель F-35B Lightning II разбился вблизи авиабазы американского Корпуса морской пехоты Бофорт (штат Южная Каролина), и был списан F-35B, ранее пострадавший от пожара.

Парадоксы цены и качества

Программа Joint Strike Fighter (JSF), в рамках которой создан истребитель F-35 Lightning II, в октябре прошлого года вышла на проектную мощность. В связи с этим компания Lockheed Martin и Минобороны США обнародовали среднесрочный план закупок 478 самолетов F-35, из которых 291 истребитель предназначен для ВС США, 127 машин - для международных партнеров программы JSF, и 60 истребителей - для международных покупателей. Общая стоимость 478 единиц - около $34 млрд. Предположительно, с увеличением серии стоимость истребителя F-35А (сегодня - около $100 млн) будет постепенно падать, и с 13-й партии окажется ниже $80 млн. Однако удешевление "молнии" не гарантирует повышения качества до заявленного технологического уровня пятого поколения.

Ранее близкое Пентагону издание Defense News опубликовало очень жесткие оценки F-35 Lightning II. Если совсем коротко, F-35 – дозвуковой истребитель, способный ускоряться на форсаже не более 1 минуты, а на скоростях свыше 1 Маха через минуту перегревается корпус, и возникает угроза его разрушения. А после 1,6 Маха у самолета может просто отвалиться хвост. Поскольку крейсерская скорость истребителя 5-го поколения не может быть ниже 1,4 Маха, F-35 Lightning II "застрял" в 4-м поколении. Пять критических недостатков машины технологически неустранимы, и закономерно угнетают программу производства общей стоимостью более 1,7 триллиона долларов.

F-35 в сентябре 2020 года признан слишком дорогостоящим для полетов: программа испытывает дефицит финансирования в $10 млрд в течение следующих пяти лет. Из-за вынужденной "модернизации", дополнительных исследований и разработок по линии вооружения, топлива, поставок запасных частей и организации технического обслуживания самолет F-35 стал чрезвычайно дорогим. Хотя и дешевле в эксплуатации, чем тяжелый двухмоторный F-22 Raptor.

Здесь необходимо иметь ввиду, что F-22 построили всего 187 единиц, а F-35 намечено выпустить серией более 3000 самолетов. Такое количество "молний" способно в мирное время "разбомбить" бюджеты десятков дружественных Соединенным Штатам государств и собственно бюджет Пентагона. Угроза вполне реальна, ведь 75% стоимости программы F-35 приходится на эксплуатационные расходы, которые намного выше, чем ожидалось - в связи с чрезмерно высокими требованиями к техническому обслуживанию и потреблению топлива. То есть, поддерживать постоянную боеготовность технологически "сырых" F-35 намного сложнее и дороже, чем истребителей F-16 или F-18. И еще неизвестно, что конкретно приходится поддерживать, ведь история боевого применения в противостоянии с высокотехнологичным противником – практически нулевая.

Имитация военной мощи

Американская армия получила примерно 15 тысяч запчастей для истребителей F-35 Lightning II, которые не соответствовали требованиям. Для решения возникающих проблем в ближайшее время на "молнию" потратят более $70 млн. Постоянный рост эксплуатационных расходов F-35, усиление зависимости "потребителя" от программного обеспечения (обновлений) фирмы-производителя, турбулентность в поставках запасных частей - делают потенциально грозный самолет фактически небоеготовым.

"Молнии" лишь теоретически способны уклоняться от радаров, и наносить удары в глубине обороны противника. В реальности истребители F-35 всех модификаций, на доступных высотах и скоростях, с любым комплектом вооружения - ярко "светятся" на экранах РЛС потенциального противника на максимальном удалении. То есть не могут выполнять задачи по предназначению концептуально-технологически, и заведомо превращаются в зоне боевых действий в уязвимые тихоходные мишени.

Известно, что Иран с использованием РЛС российского производства отлично видит развертывание американских "невидимок" - двух эскадрилий F-35A в регионе Персидского залива и даже эскадрильи F-22 Raptor в Катаре. Наиболее эффективным приобретением Тегерана считается система ПВО большой дальности С-300ПМУ-2, которая включает и мощные радары, и ракетные пусковые установки. Весьма эффективна и развернутая Ираном система ПВО "Резонанс-НЭ", которая успешно обнаруживает, и отслеживает истребители F-35 вблизи границ страны.

Созданный российскими специалистами с учетом последних достижений в области радиолокации "Резонанс" способен обнаруживать, и выдавать целеуказания по аэродинамическим воздушным объектам (включая "истребители-невидимки" и гиперзвуковые ракеты) на дальности до 600 км, по высоте - до 100 км. При этом баллистические цели попадают в зону видимости "Резонанса-НЭ" на расстоянии до 1100 км. Собственно, вся система ПВО Исламской Республики Иран - большая головная боль Пентагона примерно с 2017 года, потому и не бомбят непокорный Тегеран.

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