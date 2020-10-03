В России предложили построить еще четыре ветки «Северного потока»

Источник материала: Ежедневник

Трубопровод «Северный поток-2», подвисший в воздухе из-за санкций США, будет достроен, а впоследствии его можно будет расширить до шести ниток.

заявил заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов в ходе онлайн-конференции, организованной МИА «Россия Сегодня».

По его словам, трубопроводная система, идущая из России, понадобится Европе даже в том случае, если будет реализован план полного отказа от углеводородного топлива к 2050 году.

«Если мы смотрим на долгосрочную перспективу, газотрубопроводная система, идущая из России, в том числе через Украину, «Северные потоки» будут использоваться для поставок водорода. Водород может подмешиваться уже сейчас в газ, поставляемый из России», - заявил Белов.

«Ни Германия, ни Европа не могут себя обеспечить в будущем водородом - речь идет о зеленом водороде, который производится с помощью электролизеров, где электроэнергия поступает из возобновляемых источников энергии, а для переходного периода, допустим, и так называемый голубой и бирюзовый водород, который может идти из России», - пояснил он.

«В будущем вполне можно будет строить и пятую, и шестую ветки, потому что технически это обосновано и речь идет уже о другом газе», - добавил Белов (цитаты по РИА Новости).

Еврокомиссия в июле одобрила две стратегии, направленные на достижение «климатической нейтральности». Первая требует создание единого энергорынка и диверсификацию поставщиков, вторая - массовое производство чистого водорода в энергетических целях.

Эти документы предполагают, что Евросоюз намерен полностью отказаться от ископаемых источников топлива, таких, как нефть и газ, поясняла летом еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, сообщает Finanz.ru .

«Цель ЕС - в том, что к 2050 году стать климатически нейтральным. Это значит, что к тому времени мы выведем из употребления ископаемые энергоносители», - заявила Симсон, добавив, что все поставщики Евросоюза должны «иметь это в виду».

Для России политика ЕС означает слом существующей с 1970х гг модели экономики, в которой углеводороды вывозятся на Запад, а на вырученную валюту покупается все то, что страна не в состоянии произвести самостоятельно.