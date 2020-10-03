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В линейке Volvo появится субкомпактный кроссовер на электрической платформе Geely

03.10.2020 16:23 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Уже в этом месяце покупатели в Европе получат первые серийные электромобили Volvo — это кроссовер XC40 Recharge P8, выпуск которого на днях начался на предприятии в бельгийском Генте. В скором времени компанию ему составит еще один «паркетник» без двигателя внутреннего сгорания.


Это предусмотрено новой стратегией компании — шведы обещают добавлять в модельный ряд по одному электрокару каждый год. Будущая новинка в фирменной иерархии Volvo расположится на ступеньку ниже XC40 — ожидается, что она получит индекс XC10 или XC20. В качестве основы для самого маленького кроссовера Volvo рассматривается не платформа CMA, а новая архитектура SEA (Sustainable Experience Architecture), разработанная инженерами Geely специально для электромобилей. Об этом сообщил глава Volvo Хокан Самуэльссон в беседе с изданием Auto Express, художники которого заодно попытались представить и облик будущей машины.


Дебютировала «тележка» SEA на концепте Zero, который был представлен на проходящем в эти дни Пекинском автошоу под брендом Lynk & Co — к слову, созданного Geely и Volvo без малого четыре года назад и который только сейчас выходит на европейский рынок. В будущем Geely на базе SAE собирается создать целое семейство электромобилей, которые станут отличаться не только размерами, но и мощностью моторов и емкостью батарей.

 
 
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Компания Volvo готовит вывод второй серийной электрической модели - это будет небольшой кроссовер, разрабатываемый на модульной платформе Geely SEA.
 
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