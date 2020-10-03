В линейке Volvo появится субкомпактный кроссовер на электрической платформе Geely

Источник материала: Tut.by

Уже в этом месяце покупатели в Европе получат первые серийные электромобили Volvo — это кроссовер XC40 Recharge P8 , выпуск которого на днях начался на предприятии в бельгийском Генте. В скором времени компанию ему составит еще один «паркетник» без двигателя внутреннего сгорания.





Это предусмотрено новой стратегией компании — шведы обещают добавлять в модельный ряд по одному электрокару каждый год. Будущая новинка в фирменной иерархии Volvo расположится на ступеньку ниже XC40 — ожидается, что она получит индекс XC10 или XC20. В качестве основы для самого маленького кроссовера Volvo рассматривается не платформа CMA, а новая архитектура SEA (Sustainable Experience Architecture), разработанная инженерами Geely специально для электромобилей. Об этом сообщил глава Volvo Хокан Самуэльссон в беседе с изданием Auto Express , художники которого заодно попытались представить и облик будущей машины.





Дебютировала «тележка» SEA на концепте Zero , который был представлен на проходящем в эти дни Пекинском автошоу под брендом Lynk & Co — к слову, созданного Geely и Volvo без малого четыре года назад и который только сейчас выходит на европейский рынок. В будущем Geely на базе SAE собирается создать целое семейство электромобилей, которые станут отличаться не только размерами, но и мощностью моторов и емкостью батарей.