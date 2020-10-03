|
В линейке Volvo появится субкомпактный кроссовер на электрической платформе Geely
Источник материала: Tut.by
Уже в этом месяце покупатели в Европе получат первые серийные электромобили Volvo — это кроссовер
Это предусмотрено новой стратегией компании — шведы обещают добавлять в модельный ряд по одному электрокару каждый год. Будущая новинка в фирменной иерархии Volvo расположится на ступеньку ниже XC40 — ожидается, что она получит индекс XC10 или XC20. В качестве основы для самого маленького кроссовера Volvo рассматривается не платформа CMA, а новая архитектура SEA (Sustainable Experience Architecture), разработанная инженерами Geely специально для электромобилей. Об этом сообщил глава Volvo Хокан Самуэльссон в беседе с изданием
Дебютировала «тележка» SEA на концепте
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания Volvo готовит вывод второй серийной электрической модели - это будет небольшой кроссовер, разрабатываемый на модульной платформе Geely SEA.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)