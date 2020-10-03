Болельщики устроили акцию протеста на матче «Крумкачоў» во время исполнения гимна

Источник материала: Tut.by

Новая акция протеста болельщиков прошла в Минске перед матчем 1/8 Кубка Беларуси по футболу, где «Крумкачы» принимали «Ислочь».

Перед началом игры, во время исполнения гимна, многие болельщики повернулись к полю спиной и скрестили руки за головой.

Встреча закончилась разгромной победой гостей со счетом 4:0.