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Болельщики устроили акцию протеста на матче «Крумкачоў» во время исполнения гимна
Источник материала: Tut.by
Новая акция протеста болельщиков прошла в Минске перед матчем 1/8 Кубка Беларуси по футболу, где «Крумкачы» принимали «Ислочь».
Перед началом игры, во время исполнения гимна, многие болельщики повернулись к полю спиной и скрестили руки за головой.
Встреча закончилась разгромной победой гостей со счетом 4:0.
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На кубковой встрече с «Ислочью».
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