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Болельщики устроили акцию протеста на матче «Крумкачоў» во время исполнения гимна

03.10.2020 16:23 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Новая акция протеста болельщиков прошла в Минске перед матчем 1/8 Кубка Беларуси по футболу, где «Крумкачы» принимали «Ислочь».

Перед началом игры, во время исполнения гимна, многие болельщики повернулись к полю спиной и скрестили руки за головой.

Встреча закончилась разгромной победой гостей со счетом 4:0.

 
Теги: Минск
 
 
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