







Нашай Нівы опубликовал фото и сообщение своего читателя. «Сегодня в метро катались подозрительные типы. Нарочито обернутые в бчб, пили пиво, валялись по вагону, разливали пиво», — телеграм-каналопубликовал фото и сообщение своего читателя.





Дешевый спектакль от МВД: в метро катались молодые люди с бело-красно-белыми флагами и пивом





Напомним, что в конце августа сообщалось о гастролерах, которые ночью приезжали в минские микрорайоны, где громко слушали музыку («Перемен», «Муры»), шумели, пили спиртное и скандалили.





— «Купаловский» разогнали, теперь МВД будет развлекать минчан своими дешёвыми постановками. Правда, сложно предположить, на кого рассчитан этот любительский подземный театр: для ябатек мы все такие, для 97%, кто бывает на акциях протеста, — это очевидная постановка. Ни один протестующий белорус никогда не будет так себя вести, — отреагировал на сообщение о провокаторах в метро историк Дмитрий Дрозд.