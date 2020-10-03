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Из МИД Беларуси уволился еще один дипломат
Источник материала: Партизан
Об увольнении сообщил на своей странице в Фейсбуке консул Генерального консульства Беларуси в Белостоке Михаил Гольцев.
"Этап в виде почти 8,5 лет службы стране и людям завершен. В своей деятельности я всегда руководствовался принципами гуманизма, профессионализма и преданности делу», — написал дипломат.
В настоящее время Гольцев готовы рассмотреть предложения о работе.
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Об увольнении сообщил на своей странице в Фейсбуке консул Генерального консульства Беларуси в Белостоке Михаил Гольцев.
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