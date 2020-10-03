Из МИД Беларуси уволился еще один дипломат

















"Этап в виде почти 8,5 лет службы стране и людям завершен. В своей деятельности я всегда руководствовался принципами гуманизма, профессионализма и преданности делу», — написал дипломат.





В настоящее время Гольцев готовы рассмотреть предложения о работе.