ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Из МИД Беларуси уволился еще один дипломат

03.10.2020 16:39 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Об увольнении сообщил на своей странице в Фейсбуке консул Генерального консульства Беларуси в Белостоке Михаил Гольцев.





"Этап в виде почти 8,5 лет службы стране и людям завершен. В своей деятельности я всегда руководствовался принципами гуманизма, профессионализма и преданности делу», — написал дипломат.

В настоящее время Гольцев готовы рассмотреть предложения о работе.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об увольнении сообщил на своей странице в Фейсбуке консул Генерального консульства Беларуси в Белостоке Михаил Гольцев.
 
Новости дня
Новости разные
 
В России предложили построить еще четыре ветки «Северного потока»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.10.2020
Mir24.TV Belarus
03.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика