ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Прогулки в центре: женские марши изменили формат

03.10.2020 16:39 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

3 октября в Минске, впервые после президентских выборов, женский марш пройдет в новом формате. Участниц акции призвали выходить в центре Минска, не собираться большими группами, а гулять в течение 2 часов между ГУМом и ЦУМом.

Смена формата женского марша стала ответом на применение силы против участниц женских маршей.

В итоге сейчас в центре Минска гуляют женщины с цветами в руках. На улицах много милиции, но пока никого не трогают, передает Белсат.

С 15 августа каждую субботу в Минске беларуски выходили на женский марш против милицейского произвола и в знак солидарности со всеми, кто жаждет перемен в стране. Если изначально милиционеры никак не реагировали на женские акции, то начиная с середины сентября участниц акций начали задерживать и наказывать арестом.

В минувшую субботу 26 сентября, по данным МВД, были задержаны 150 человек, включая журналистов.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
3 октября в Минске, впервые после президентских выборов, женский марш пройдет в новом формате. Участниц акции призвали выходить в центре Минска, не собираться...
 
Новости дня
Новости разные
 
В линейке Volvo появится субкомпактный кроссовер на электрической платформе Geely
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.10.2020
Mir24.TV Belarus
03.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика