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Прогулки в центре: женские марши изменили формат
Источник материала: Партизан
3 октября в Минске, впервые после президентских выборов, женский марш пройдет в новом формате. Участниц акции призвали выходить в центре Минска, не собираться большими группами, а гулять в течение 2 часов между ГУМом и ЦУМом.
Смена формата женского марша стала ответом на применение силы против участниц женских маршей.
В итоге сейчас в центре Минска гуляют женщины с цветами в руках. На улицах много милиции, но пока никого не трогают, передает
С 15 августа каждую субботу в Минске беларуски выходили на женский марш против милицейского произвола и в знак солидарности со всеми, кто жаждет перемен в стране. Если изначально милиционеры никак не реагировали на женские акции, то начиная с середины сентября участниц акций начали задерживать и наказывать арестом.
В минувшую субботу 26 сентября, по данным МВД, были задержаны 150 человек, включая журналистов.
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3 октября в Минске, впервые после президентских выборов, женский марш пройдет в новом формате. Участниц акции призвали выходить в центре Минска, не собираться...
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