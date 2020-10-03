Солигорчанка подняла белорусский флаг над Эльбрусом









Юлия родилась в Солигорске, училась во второй гимназии. В 16 лет уехала в столицу Беларуси, а в 20 перебралась жить в Москву, где в настоящее время успешно занимается микроблейдингом (татуажем бровей. – Прим. ред.) в бьюти-индустрии.





– Как сложилось, что хрупкая девушка решила заниматься таким отчаянным мужским делом – альпинизмом?





– Это стереотип, потому что очень много девушек ходит в горы. Хотя в этот раз вверх по Эльбрусу я шла полностью в мужской команде. Почему девушки? На самом деле все задают этот вопрос. Потому что мы можем! Вот и весь ответ. Хочется быть одной из сотен тысяч, кто поднимается и видит все эти красоты своими глазами.





Впервые Юля ходила на восточную вершину Эльбруса в конце июля этого года. Первая попытка оказалась неудачной. За 100 м по вертикали до вершины началась пурга и сильная метель. Команду почти в буквальном смысле сносило, и альпинисты просто вынуждены были развернуться обратно.





– Я тогда расстроилась, было обидно, потому что это очень долгий путь. Во-первых, много времени занимает подготовка, а во-вторых, этот маршрут – один из самых сложных по Эльбрусу. Один подход на штурмовой лагерь в первый раз у нас занял 6 дней, – вспоминает солигорчанка.





– Расскажи подробнее об этом пути и штурмовом лагере.





– Мы прибываем с группой в Приэльбрусье – это такая курортная зона, куда приезжают в том числе и обычные туристы, чтобы погулять по Кавказу. Там много красивых мест внизу. Рядом гора Чегет, на ней есть канатки (канатная дорога. – Прим. ред.), а зимой – горнолыжные курорты.





Приэльбрусье находится на высоте где-то 1800 м, и это последняя цивилизация, которую по нашему маршруту можно увидеть. Здесь же стартует тропа, которая ведет по ущелью Ирик-Чат: отсюда начинается наш путь. Первый день мы идем по этому ущелью. Оно очень красивое, живописное: там луга, леса… романтика. Мы несем, естественно, с собой все, что может пригодиться: палатки, спальники, еду, теплые вещи, необходимое снаряжение. Поднимаемся на определенную высоту, приблизительно 2200 м (в первый день набор высоты происходит около 400 м) и разбиваем там лагерь. Обед готовим на костре и идем на акклиматизацию.





Что такое акклиматизация? Нам нужно подняться немножко выше, чтобы наш организм начал привыкать к высоте, потому что в горах есть такое понятие, как «горная болезнь». Если пройти акклиматизацию плохо, горняшка может накрыть самыми неприятными способами. Поэтому мы проходим метров 300 (по расстоянию это может быть 3-4 км в одну сторону и столько же обратно и возвращаемся.





В первые сутки ночуем в лесу. Это единственная ночь, когда мы можем посидеть у костра. Организм привыкает постепенно к высоте. На следующий день сворачиваем лагерь и идем выше. Ночуем у перевала, который ведет непосредственно к Эльбрусу. Это высота уже где-то 3500 м. После перевала идем по леднику. Наверно, это самое страшное из всего пути. В нем есть трещины и расколы, достигающие 300 м в глубину – это как 100 этажей, чтобы вы понимали. Из-за медленного движения ледника они появляются ежедневно. Хорошо, если ледник открыт и все видно, тогда трещину можно обойти и не попасть в нее. Но если поверхность льда засыпана снегом, то трещин, естественно, не видно, и туда можно просто провалиться и уйти навсегда…





Штурмовой лагерь – последняя стоянка, где мы отдыхаем и затем выходим на штурм. Это более пологое пространство, где можно поставить палатки на склоне, чтобы их не снесло ветром или не пришибло камнепадом. Суть лагеря заключается в том, чтобы отдохнуть перед последним рывком, сходить на очередную акклиматизацию и с новыми силами покорять вершину, до которой остается около 1300 м по вертикали.





Финальный этап – восхождение – самый сложный. К штурмовому лагерю мы пришли днем, а ночью уже нужно идти дальше. По-хорошему, выспаться бы, но из нашей команды так никто и не уснул в этот день. В полночь выдвинулись на штурм.





– И каковы ощущения ночного передвижения?





– Все, что ты ночью видишь в горах, – это пятки впереди идущего тебя человека и огни городов Кавказа. А таких звезд, как там, мне кажется, нет нигде. В горах в основном ветрено, но бывает и штиль: тогда ты слышишь только дыхание идущих. Чем выше поднимаешься, тем более разряжен воздух. И для того, чтобы в легкие поступало достаточное количество кислорода, нужно дышать больше. В горах ходят очень медленно, все как в замедленной съемке. Только потому, что любое резкое движение отнимает сил в 10–15 раз больше, чем на равнине.





Сложность финального поднятия в том, что дорога в основном состоит из камней. После восхода солнца становится особенно страшно. Сразу видно, что позади нас, и когда идешь вдоль обрыва, понимаешь: один неверный шаг – и ты улетишь. А мне было страшно вдвойне. Я шла с огромными мужиками, и, если бы кто-то из них упал, меня бы потянули за собой, потому что мы идем в связке. С другой стороны, как раз поэтому, если бы оступилась я, меня бы поймали.





– Как возникла идея поднять БЧБ-флаг на вершину Эльбруса?





– Я впервые спустилась с гор в день выборов и была на Кавказе как раз в тот момент, когда в Беларуси проходили митинги и задержания. Я всегда была аполитична, но меня как белоруску вся эта ситуация, конечно же, задела, учитывая, что у меня там семья, друзья. Нужно было подниматься и что-то делать: со стороны никто не придет и не поможет. К тому же, думаю, многие читали интервью с Настей, моей сестрой из Солигорска, которая была задержана и провела на Окрестина трое суток и двое в Жодино. Поэтому я с этим режимом столкнулась чуть ближе, чем все остальные, несмотря на то, что живу в России.





Я знала, что буду закрывать сезон восхождений в сентябре, поэтому взять с собой флаг как-то само собой получилось. Девочки из Беларуси прислали мне БЧБ-флаг, а ребята, которые со мной шли, изначально знали, что он у меня в кармашке. Никому из группы не пришлось объяснять, зачем я его туда несу. Все были в курсе событий. Весь свой путь я передвигалась со словами «Верым! Можам! Пераможам!». Как мантру, произносила на каждый свой шаг. Последние 20–30 метров я уже шла с флагом в руках, была очень воодушевленная. Мы потратили, наверное, минут пять, чтобы расправить флаг: он постоянно сбивался из-за сильного ветра.





– Поделись эмоциями и чувствами, которые испытала на вершине.





Преодолев все сложности – это был настоящий восторг! Адреналин зашкаливает! Осознание своей силы, осознание того, что на этой высоте (5621 м) не каждый бывал. Мы кричали, поздравляли друг друга, снимали видео с флагом, радовались.





На высоте нет места фальши: каждый показывает себя настоящего, и эмоции свои никто не скрывает. Я благодарна своей команде, им было чрезвычайно тяжело. Я рада, что все дошли. Если бы кто-то один развернулся, нас бы развернули всех.





Чтобы подняться в горы, не обязательно состоять в клубе альпинистов. Можно обратиться к гиду, который собирает группы новичков, заплатить за услугу, и при условии физической и моральной готовности он вас заведет. Стоимость тура в среднем – 600 $. Но помимо этого нужно приобрести альпинистское снаряжение, а это уже удовольствие не из дешевых. Финансово к восхождению лучше готовиться за год. По меркам России, это недорого. Скажем, чтобы подняться на Эверест, нужно потратить минимум 55 000 $. Команда подбирается рандомно, никто не знает, кто с кем пойдет. В группе с Юлией шли мужчины, которые никогда не бывали в горах. Для них это был первый опыт.





Новичкам девушка посоветовала подготовиться физически. Прокачать свою выносливость – ведь это первое, что там понадобится. Бег, кардионагрузки и даже бокс начинающим в помощь.