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В Гомеле задержаны сотрудники издания «Сильные новости»
Источник материала: Партизан
В доме главного редактора гомельского издания «Сильные новости» Анны Якштас прошел обыск, сообщил в Фейсбук основатель издания Петр Кузнецов.
После обыска Анну и ее мужа Дениса, который также является сотрудником издания, увезли в местный РОВД.
«Забрали всю технику, а ребят — в РОВД. Связи с ними нет. Дома остались дети», — написал Кузнецов.
"Они задержаны в рамках административного процесса", – сообщил
Также в милиции сказали, что обыск в доме сотрудников портала не проводился, но у них «изъята компьютерная техника».
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В доме главного редактора гомельского издания «Сильные новости» Анны Якштас прошел обыск, сообщил в Фейсбук основатель издания Петр Кузнецов.
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