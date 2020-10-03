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В Гомеле задержаны сотрудники издания «Сильные новости»

03.10.2020 16:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В доме главного редактора гомельского издания «Сильные новости» Анны Якштас прошел обыск, сообщил в Фейсбук основатель издания Петр Кузнецов.


После обыска Анну и ее мужа Дениса, который также является сотрудником издания, увезли в местный РОВД.

«Забрали всю технику, а ребят — в РОВД. Связи с ними нет. Дома остались дети», — написал Кузнецов.

"Они задержаны в рамках административного процесса", – сообщил interfax.by официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

Также в милиции сказали, что обыск в доме сотрудников портала не проводился, но у них «изъята компьютерная техника».
 
 
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В доме главного редактора гомельского издания «Сильные новости» Анны Якштас прошел обыск, сообщил в Фейсбук основатель издания Петр Кузнецов.
 
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