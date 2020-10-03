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Фотофакт. В Минске проходит женская акция солидарности «Цветочный марш»
Источник материала: Навiны
В Минске 3 октября проходит ставшая традиционной субботняя женская акция солидарности, которая на этот раз анонсировалась в соцсетях как «Цветочный марш».
Вдоль проспекта Независимости примерно от площади Якуба Коласа и до Октябрьской площади прогуливаются небольшие группы женщин с цветами в руках.
Некоторые из них в одежде красно-белой расцветки либо с красно-белыми зонтами.
Вдоль проспекта перемещаются автобусы с силовиками. Также большое скопление транспорта силовиков замечено возле Администрации президента.
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В Минске 3 октября проходит ставшая традиционной субботняя женская акция солидарности, которая на этот раз анонсировалась в соцсетях как «Цветочный марш».
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