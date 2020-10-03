Фотофакт. В Минске проходит женская акция солидарности «Цветочный марш»

В Минске 3 октября проходит ставшая традиционной субботняя женская акция солидарности, которая на этот раз анонсировалась в соцсетях как «Цветочный марш».













Вдоль проспекта Независимости примерно от площади Якуба Коласа и до Октябрьской площади прогуливаются небольшие группы женщин с цветами в руках.

Некоторые из них в одежде красно-белой расцветки либо с красно-белыми зонтами.













Вдоль проспекта перемещаются автобусы с силовиками. Также большое скопление транспорта силовиков замечено возле Администрации президента.