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Очереди на границе увеличиваются
Источник материала: Навiны
Очереди большегрузных автомобилей на границе со странами Евросоюза увеличиваются. Об этом свидетельствуют данные Госпогранкомитета на 16:00.
На латвийском направлении в «колейке» стоит более 150 фур:
Больше всего грузовиков ждет свою очередь на выезд в Литву — более 440:
В двух пунктах пропуска на белорусско-польской границе стоит более 60 фур:
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Очереди большегрузных автомобилей на границе со странами Евросоюза увеличиваются. Об этом свидетельствуют данные Госпогранкомитета на 16:00.
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