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Очереди на границе увеличиваются

03.10.2020 16:47 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Очереди большегрузных автомобилей на границе со странами Евросоюза увеличиваются. Об этом свидетельствуют данные Госпогранкомитета на 16:00.

Очереди на границе увеличиваются

На латвийском направлении в «колейке» стоит более 150 фур:

  • «Урбаны» — более 100;
  • «Григоровщина» — более 50.

Больше всего грузовиков ждет свою очередь на выезд в Литву — более 440:

  • «Каменный Лог» — более 130;
  • «Котловка» — более 120;
  • «Привалка» — более 100;
  • «Бенякони» — более 90.

В двух пунктах пропуска на белорусско-польской границе стоит более 60 фур:

  • «Брузги» — более 30;
  • «Козловичи» — более 30.
 
 
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Очереди большегрузных автомобилей на границе со странами Евросоюза увеличиваются. Об этом свидетельствуют данные Госпогранкомитета на 16:00.
 
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