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На воскресенье объявлен желтый уровень опасности
Источник материала: Навiны
Бедгидромет сообщил о неблагоприятном погодном явлении, которое ожидает белорусов в воскресенье, 3 октября.
Как сообщается, днем в некоторых районах страны ожидается усиление ветра порывами до 15-18 м/с.
В связи с этим объявлен желтый уровень опасности.
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Бедгидромет сообщил о неблагоприятном погодном явлении, которое ожидает белорусов в воскресенье, 3 октября.
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