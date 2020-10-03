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На воскресенье объявлен желтый уровень опасности

03.10.2020 16:47 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Бедгидромет сообщил о неблагоприятном погодном явлении, которое ожидает белорусов в воскресенье, 3 октября.

На воскресенье объявлен желтый уровень опасности

Как сообщается, днем в некоторых районах страны ожидается усиление ветра порывами до 15-18 м/с.

В связи с этим объявлен желтый уровень опасности.

 
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Бедгидромет сообщил о неблагоприятном погодном явлении, которое ожидает белорусов в воскресенье, 3 октября.
 
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