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«Сказал, что били силовики». Умер мужчина, которого привезли из Окрестина в больницу с черепно-мозговой и переломами ребер

03.10.2020 16:59 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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29 сентября из изолятора на Окрестина в больницу привезли 41-летнего Дениса Кузнецова. Медики диагностировали у него переломы костей черепа, открытую ЧМП третьей степени, гематомы, переломы ребер, ушиб легкого. Кузнецова без сознания отправили в реанимацию, подключили к аппарату ИВЛ. 

Силовики сказали врачам, что Денис упал со второго яруса нар.

Сегодня стало известно, что Денис умер – об этом журналистам Белсата рассказала его жена. «Вчера ему сделали третью операцию. Держался на аппарате, в тяжелом состоянии. Врачи никаких прогнозов не давали».

О том, как Денис вообще оказался на Окрестина, его родные не знают: он пошел на работу и не вернулся домой. «Обычно муж на несколько дней выезжает по работе. Мы знали, что его не будет. Но даже представить не могли, что такое с ним может быть. Нам просто позвонили из больницы. Мы не знаем, как и кто его избил. Нам в больнице сказали, что врачам он успел рассказать, что его избили милиционеры», – пояснила жена Дениса. 

 
 
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29 сентября из изолятора на Окрестина в больницу привезли 41-летнего Дениса Кузнецова. Медики диагностировали у него переломы костей черепа, открытую ЧМП третьей...
 
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