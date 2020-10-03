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Не верю! Как фейки могут разрушить бизнес

03.10.2020 17:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Не верю! Как фейки могут разрушить бизнес

Разбираем самые яркие истории, как фейки могут разорить бизнес (или, по крайней мере, сильно ему навредить). 

Как Беларуси избежать молочных и мясных войн с Россией

02:00 "В молоке этого бренда нашли вирус ящура". Фейки из Whatsapp - часть конкурентной борьбы?

04:30 Околополитические фейки. Как американцы сжигали кроссовки из-за Трампа

08:00 Поддельный пресс-релиз, фальшивый пресс-секретарь. Мастерский фейк на 7 миллиардов евро

13:40 Насколько легко с помощью фейков манипулировать рынками и как этому противостоять? Мнение основателя telegram-канала Финсайд Олега Анисимова

17:00 Новый уровень дезинформации. Как дипфейки могут использовать в борьбе с конкурентами

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Заставить людей сжигать кроссовки известного бренда. "Обвалить" котировки акций крупных компаний. С помощью дезинформации можно ударить по бизнесу конкурента,...
 
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