|
Не верю! Как фейки могут разрушить бизнес
03.10.2020 17:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Разбираем самые яркие истории, как фейки могут разорить бизнес (или, по крайней мере, сильно ему навредить).
02:00 "В молоке этого бренда нашли вирус ящура". Фейки из Whatsapp - часть конкурентной борьбы?
04:30 Околополитические фейки. Как американцы сжигали кроссовки из-за Трампа
08:00 Поддельный пресс-релиз, фальшивый пресс-секретарь. Мастерский фейк на 7 миллиардов евро
13:40 Насколько легко с помощью фейков манипулировать рынками и как этому противостоять? Мнение основателя telegram-канала Финсайд Олега Анисимова
17:00 Новый уровень дезинформации. Как дипфейки могут использовать в борьбе с конкурентами
Слушайте
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Заставить людей сжигать кроссовки известного бренда. "Обвалить" котировки акций крупных компаний. С помощью дезинформации можно ударить по бизнесу конкурента,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)