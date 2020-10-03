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Сторонники Лукашенко проехали в его поддержку полтысячи километров - видео
03.10.2020 17:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Участники автопробега "За единую Беларусь" в поддержку действующего президента Александра Лукашенко преодолели сегодня порядка пятисот километров.
© Sputnik / Виктор Толочко
Колонна
"Маршрут автопробега пролегает по самой значимой магистрали на территории Беларуси, соединяющей Европейский союз и Россию - по трассе М1/Е30", - рассказали организаторы.
Конечная точка маршрута – Брестская крепость. Здесь участники спешились и отправились на экскурсию по мемориальному комплексу.
Смотрите на видео, как проходил автопробег сторонников Александра Лукашенко с маршрутом в полтысячи километров.
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Участники стартовали у границы с Россией и финишировали в Бресте, некоторые присоединялись уже в пути. Смотрите на видео, как проходил автопробег.
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