Сторонники Лукашенко проехали в его поддержку полтысячи километров - видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Участники автопробега "За единую Беларусь" в поддержку действующего президента Александра Лукашенко преодолели сегодня порядка пятисот километров.

Колонна стартовала утром , в 6:30 на границе с Российской Федерацией. Впереди у участников было запланировано 14 остановок – в обозначенных заранее точках к ним могли присоединяться желающие продемонстрировать свою солидарность с действующим президентом. Они встречали колонну государственными флагами.

"Маршрут автопробега пролегает по самой значимой магистрали на территории Беларуси, соединяющей Европейский союз и Россию - по трассе М1/Е30", - рассказали организаторы.

Конечная точка маршрута – Брестская крепость. Здесь участники спешились и отправились на экскурсию по мемориальному комплексу.

Смотрите на видео, как проходил автопробег сторонников Александра Лукашенко с маршрутом в полтысячи километров.

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