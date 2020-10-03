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Соболенко последней из белорусок покинула «Ролан Гаррос»

03.10.2020 17:21 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Арина Соболенко (12 WTA) последней из белорусок покинула «Ролан Гаррос» (речь об одиночном разряде). Сегодня в 1/16 финала она в упорной борьбе проиграла тунисской теннисистке Онс Жабер (35 WTA). Ранее из турнира во втором круге выбыли Александра Саснович и Виктория Азаренко.


Фото: Reuters

Матч продолжался более двух часов, наиболее напряженным был первый сет, который на тай-брейке взяла Жабер (7:6). Следующий сет легко выиграла Арина (6:2), однако затем инициативу перехватила теннисистка из Туниса (6:3).

Отметим, что Арина продолжает борьбу на Открытом чемпионате Франции в парном разряде — сегодня ей с Элизой Мертенс будет противостоять пара Мухаммад/Пегула.


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Но она продолжит сражаться в парном разряде.
 
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