В Минске умер избитый мужчина, которого доставили с Окрестина

Источник материала: АФН

Избитый на Окрестина Денис К. сегодня умер в больнице скорой медицинской помощи. Мужчина поступил 29 сентября со множеством травм.

Об этом сообщает «Белсат» со ссылкой на родственников Дениса.

Денис К. получил переломы костей черепа, многочисленные гематомы, открытую черепно-мозговую травму средней степени, переломы ребер, переломы правой подвздошной кости и другие травмы. До последнего момента он находился в реанимации без сознания.

«Вчера ему сделали третью операцию. Держался на аппарате, в тяжелом состоянии. Врачи никаких прогнозов не давали. Он неконфликтный человек. Мы не можем понять, как он попал на Окрестина. Мы не знаем обстоятельств. Он пошел на работу, сказал, что будет через день. Он работал по разным заказам, но официально не работал», – рассказала родственница умершего.

Денис К., по словам женщины, не выходил на акции, жил своей жизнью.

«Обычно Денис на несколько дней выезжает по работе. Мы знали, что его не будет. Но даже представить не могли, что такое с ним может быть. Нам просто позвонили из больницы. Мы не знаем, как и кто его избил. Нам в больнице сказали, что врачам он успел рассказать, что его избили милиционеры. А вот милиционеры с свою очередь сказали, что он упал со второго яруса кровати. Но конечно, с такими травмами, мы понимаем, что это невозможно», – говорит родственница Дениса К.

Брат погибшего Дениса К., Павел, рассказал, что не знает, принимал ли его брат участие в акциях протеста и как оказался на Окрестина. Врачи лишь рассказали Павлу, что при поступлении работники изолятора им сказали: мужчина якобы упал со второго яруса нар.