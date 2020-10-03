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Задержания в Солигорске
Источник материала: Партизан
Сегодняшняя акция протеста в Солигорске закончилась задержаниями.
Как сообщил , в Солигорске задержали фотокорреспондентку Ирину Араховскую. Причины и основания задержания уточняются.
Сообщается также, что на акции протеста в Солигорске сотрудники ОМОНа задерживают ее участников. Среди задержанных – шахтер, лидер забастовочного движения Юрий Корзун, пишет
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Сегодняшняя акция протеста в Солигорске закончилась задержаниями.
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