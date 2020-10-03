В ООН обязали Беларусь пересмотреть закон о массовых мероприятиях





Принятый на международном уровне вердикт комментирует правозащитник, глава Гомельского центра стратегических тяжб Леонид Судаленко, который занимался делом на международном уровне.





По его словам проведена классическая стратегическая тяжба, результатом которой является обязанность государства изменить как сам национальный закон о мирных собраниях, так и практику его применения.





В 2013 году гомельский активист Дмитрий Корешков перед окнами облисполкома на центральной площади Ленина развернул огромный транспарант «Прекратите продавать алкоголь возле школ». Его обвинили в нарушении порядка проведения массового мероприятия, за что суд выписал крупный штраф. В 2014 году Дмитрий Корешков направился к посольству России в Минске с плакатом «Путин - руки прочь от Украины». Суд признал его виновным в проведении несанкционированного массового мероприятия и арестовал на 15 суток.





Пройдя все внутренние средства правовой защиты, Дмитрий обратился с индивидуальной жалобой в Комитет ООН по правам человека. На стадии коммуникации с правительством Беларуси Комитет по правам человека трижды в 2014, 2016 и 2017 годах Комитет обращался к правительству страны за комментарием ситуации, однако официальный Минск запросы с Женевы проигнорировал.





Комитет в этом кейсе напомнил, что любые ограничения на осуществление свободы мнений и их выражения должны соответствовать строгим критериям необходимости и соразмерности. Он объясняет, что наложенные на автора санкции, хотя и основаны на национальном законодательстве, однако не могут считаться оправданными. Сейчас белорусское правительство обязано предоставить Дмитрию Корешкову адекватную компенсацию, включая возмещение суммы наложенного штрафа и любых понесенных им судебных издержек.





Беларусь также обязана принять все необходимые меры для предотвращения подобных нарушений в будущем, пересмотреть национальное законодательство и практику его применения для того, что бы обеспечить каждому полное осуществление права на свободное выражения мнений. Она также обязана опубликовать принятое решение на своих государственных языках и о принятых мерах сообщить в течение 180 дней в ООН.





Леонид Судаленко отметил, что хотя официальный Минск пока игнорирует принимаемые в КПЧ ООН решения, тем не менее, такая позиция и такое отношение к правам человека не снижает ценности принимаемых в Женеве решений.





"Эта работа для будущего демократического правительства нашей страны, при котором все принятые в КПЧ ООН решения будут исполнены", - добавил он.