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Молодежь за мир: в Гродно прошел форум «Беларусь – это мы»

03.10.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Интерактивные площадки и обмен мнениями. В Гродно более тысячи человек собрались на молодежном форуме. Мероприятие – часть масштабного республиканского движения «Беларусь – это мы», сообщает телеканал «МИР 24».

На этот раз в здании Гродненской филармонии собрались студенты, врачи, журналисты, военные, лидеры общественных объединений и другие специалисты. Молодые люди решили заявить о своей гражданской позиции – за мир и стабильность в стране.

Во время марафона развернулась интерактивная выставка. На ней молодежное объединение показало разные направления своей деятельности – от студенческих отрядов до волонтерского движения.

«Это способ для молодежи донести свое мнение и видение Беларуси будущего в ближайшее время. Что для этого нужно сделать? Создать какие-то инициативы, новые условия для молодежи – все это возможно сделать. И сделать голосом молодежи», –подчеркнул Дмитрий Воронюк, первый секретарь Белорусского Республиканского союза молодежи.

Финальной точкой масштабной встречи стала закладка капсулы с посланием будущим поколениям. А в Минске накануне Дня учителя чествовали лучших работников образования – им вручили почетные грамоты. Также сегодня выбирали учителя года Беларуси, за звание которого боролись 56 человек



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Теги: Гродно, Минск
 
 
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Молодые люди решили заявить о своей гражданской позиции – за мир и стабильность в стране.
 
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