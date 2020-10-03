Молодежь за мир: в Гродно прошел форум «Беларусь – это мы»

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Интерактивные площадки и обмен мнениями. В Гродно более тысячи человек собрались на молодежном форуме. Мероприятие – часть масштабного республиканского движения «Беларусь – это мы», сообщает телеканал «МИР 24».

На этот раз в здании Гродненской филармонии собрались студенты, врачи, журналисты, военные, лидеры общественных объединений и другие специалисты. Молодые люди решили заявить о своей гражданской позиции – за мир и стабильность в стране.

Во время марафона развернулась интерактивная выставка. На ней молодежное объединение показало разные направления своей деятельности – от студенческих отрядов до волонтерского движения.

«Это способ для молодежи донести свое мнение и видение Беларуси будущего в ближайшее время. Что для этого нужно сделать? Создать какие-то инициативы, новые условия для молодежи – все это возможно сделать. И сделать голосом молодежи», –подчеркнул Дмитрий Воронюк, первый секретарь Белорусского Республиканского союза молодежи.