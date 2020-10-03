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Молодежь за мир: в Гродно прошел форум «Беларусь – это мы»
03.10.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Интерактивные площадки и обмен мнениями. В Гродно более тысячи человек собрались на молодежном форуме. Мероприятие – часть масштабного республиканского движения «Беларусь – это мы», сообщает телеканал «МИР 24».
На этот раз в здании Гродненской филармонии собрались студенты, врачи, журналисты, военные, лидеры общественных объединений и другие специалисты. Молодые люди решили заявить о своей гражданской позиции – за мир и стабильность в стране.
Во время марафона развернулась интерактивная выставка. На ней молодежное объединение показало разные направления своей деятельности – от студенческих отрядов до волонтерского движения.
Финальной точкой масштабной встречи стала закладка капсулы с посланием будущим поколениям. А в Минске накануне Дня учителя
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Молодые люди решили заявить о своей гражданской позиции – за мир и стабильность в стране.
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