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Соболенко в напряженном поединке уступила Жабер

03.10.2020 17:43 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Прима отечественного тенниса Арина Соболенко (12-я в рейтинге ВТА) завершила выступления в одиночном разряде на Открытом чемпионате Франции.

Соболенко в напряженном поединке уступила Жабер
Фото с сайта gotennis.ru

Сегодня белоруска в трех сетах проиграла Онс Жабер (35-я; Тунис) 6:7(7), 6:2, 3:6.

Далее Жабер скрестит ракетку с победительницей пары Гарбин Мугуруса (Испания)/Даниэль Коллинз (США).

 
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Прима отечественного тенниса Арина Соболенко (12-я в рейтинге ВТА) завершила выступления в одиночном разряде на Открытом чемпионате Франции.
 
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