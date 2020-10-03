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Соболенко в напряженном поединке уступила Жабер
Источник материала: Навiны
Прима отечественного тенниса Арина Соболенко (12-я в рейтинге ВТА) завершила выступления в одиночном разряде на Открытом чемпионате Франции.
Сегодня белоруска в трех сетах проиграла Онс Жабер (35-я; Тунис) 6:7(7), 6:2, 3:6.
Далее Жабер скрестит ракетку с победительницей пары Гарбин Мугуруса (Испания)/Даниэль Коллинз (США).
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Прима отечественного тенниса Арина Соболенко (12-я в рейтинге ВТА) завершила выступления в одиночном разряде на Открытом чемпионате Франции.
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