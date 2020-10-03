Главреда «Сильных Новостей» и ее мужа отправили в ИВС

Главного редактора портала «Сильные Новости» Анну Якштас и ее мужа, также сотрудника портала Дениса Якштаса поместили в ИВС до суда. Об этом написал в «Фейсбуке» директор учреждения «Гомельский центр регионального развития ГДФ» Петр Кузнецов.





В пресс-службе УВД Гомельского облисполкома БелаПАН сообщили, что в отношении супругов Якштас ведется процесс по статье 23.34 КоАП (участие в несанкционированной акции). Они освещали марши протеста, которые проходили в Гомеле, присутствовали там как журналисты, имели бейдж, жилетку.

В первой половине дня милиция явилась к главному редактору «Сильных Новостей» домой, изъяла технику. Анну Якштас и мужа Дениса забрали в милицию. Дома у супругов остались несовершеннолетние дети.

Гомельские журналисты последнее время подвергаются давлению со стороны милиции. Марина Дробышевская и Евгений Меркис были наказаны арестом на 10 и 15 суток соответственно. После отбытия 15-суточного ареста Евгений Меркис так и не вышел на свободу — ему «добавили» 11 суток, которые он «не досидел» в августе.

Дважды проводила выходные в ИВС до суда журналистка Лариса Щирякова, хотя у нее есть несовершеннолетний сын. Впоследствии суд штрафовал ее.

Мария Булавинская и Сергей Ляпин вынуждены уже больше месяца не жить дома, так как милиция приходит не только к ним домой, но и к близким родственникам. Недавно суд Железнодорожного района наказал Ляпина штрафом в 10 базовых величин за участие в несанкционированной акции.

Портал «Сильные Новости» — самый посещаемый в Гомельской области, принадлежит Центру регионального развития ГДФ.