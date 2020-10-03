Австрия осудила решение Минска об отзыве аккредитации иностранных журналистов

Власти Австрии осудили решение Министерства иностранных дел Беларуси об изменении правил аккредитации работающих в стране журналистов иностранных СМИ, которое привело к прекращению действия ранее выданных им разрешений. Об этом сообщил МИД Австрии на своей странице в «Твиттере».





«Решение властей Беларуси отозвать аккредитацию всех иностранных журналистов является явной атакой на свободу средств массовой информации. Австрия решительно осуждает эту вопиющую попытку подавить объективное освещение событий», — говорится в сообщении австрийского внешнеполитического ведомства.

Накануне стало известно, что правительством Беларуси утверждена новая редакция положения о порядке аккредитации в Беларуси журналистов иностранных СМИ. В связи с принятием новых правил действие выданных ранее аккредитационных карточек журналистов иностранных СМИ официально прекращается 2 октября. С понедельника, 5 октября, комиссия по вопросам аккредитации журналистов иностранных СМИ при белорусском МИД начнет работу в новом составе.

В соответствии с нормами нового положения приоритет при аккредитации будет отдаваться гражданам государств, в которых зарегистрировано иностранное СМИ, сообщил белорусский МИД.

«В соответствии с концепцией информационной безопасности Республики Беларусь важнейшей целевой установкой обеспечения информационной безопасности является информационный суверенитет. В складывающейся ситуации мы вынуждены реализовать свое суверенное право и применить необходимые защитные меры, в том числе — в виде новых норм положения», — отметили в белорусском внешнеполитическом ведомстве.