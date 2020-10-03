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Австрия осудила решение Минска об отзыве аккредитации иностранных журналистов

03.10.2020 17:43 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Власти Австрии осудили решение Министерства иностранных дел Беларуси об изменении правил аккредитации работающих в стране журналистов иностранных СМИ, которое привело к прекращению действия ранее выданных им разрешений. Об этом сообщил МИД Австрии на своей странице в «Твиттере».

Австрия осудила решение Минска об отзыве аккредитации иностранных журналистов

«Решение властей Беларуси отозвать аккредитацию всех иностранных журналистов является явной атакой на свободу средств массовой информации. Австрия решительно осуждает эту вопиющую попытку подавить объективное освещение событий», — говорится в сообщении австрийского внешнеполитического ведомства.

Накануне стало известно, что правительством Беларуси утверждена новая редакция положения о порядке аккредитации в Беларуси журналистов иностранных СМИ. В связи с принятием новых правил действие выданных ранее аккредитационных карточек журналистов иностранных СМИ официально прекращается 2 октября. С понедельника, 5 октября, комиссия по вопросам аккредитации журналистов иностранных СМИ при белорусском МИД начнет работу в новом составе.

В соответствии с нормами нового положения приоритет при аккредитации будет отдаваться гражданам государств, в которых зарегистрировано иностранное СМИ, сообщил белорусский МИД.

«В соответствии с концепцией информационной безопасности Республики Беларусь важнейшей целевой установкой обеспечения информационной безопасности является информационный суверенитет. В складывающейся ситуации мы вынуждены реализовать свое суверенное право и применить необходимые защитные меры, в том числе — в виде новых норм положения», — отметили в белорусском внешнеполитическом ведомстве.

 
 
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Власти Австрии осудили решение Министерства иностранных дел Беларуси об изменении правил аккредитации работающих в стране журналистов иностранных СМИ, которое...
 
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