Реально экстремально. Тест-драйв 575-сильного Range Rover Sport SVR на картинговой трассе

Источник материала: Tut.by

Под зловещий рык 575-сильного пятилитрового V8 в сопровождении громового салюта выхлопной системы я заправлял Range Rover Sport SVR в острые шпильки картинговой трассы и пытался понять, зачем все это нужно внедорожнику массой 2,3 тонны.

Коктейль из традиционных ценностей вроде комфорта и роскоши, приправленный щедрой порцией лошадиных сил — не изобретение британского бренда. Jaguar Land Rover пришел к этому только в 2014 году, когда открыл большой технический центр SVO (Special Vehicles Operation), который занялся созданием эксклюзивных версий серийных моделей. Если проще — это место, где исполняют прихоти клиентов марки. Jaguar и Range Rover, обозначенные буквами SV — это полный эксклюзив. Найти два одинаковых автомобиля этой серии практически нереально.



Помимо спортивных кресел салон версии SVR отличается максимально роскошным исполнением

Но если к буквам SV прибавить литеру R — то это превращает Jaguar или Range Rover не просто в роскошный и эксклюзивный, но еще и очень быстрый автомобиль. По сути — дальше уже некуда.



Электрический Jaguar I-Pace успешно справлялся с изгибами картинговой трассы

Для тест-драйва на новой картинговой трассе в Стайках белорусский импортер JLR «Атлант-М Британия» выставил сразу несколько машин. Линейку SVR представляли Range Rover Sport и два Jaguar F-Pace. К ним в компанию взяли Jaguar F-Type и электрический Jaguar I-Pace. В качестве почти музейного экспоната (трогать можно, ездить нельзя) была выставлена эксклюзивная версия Range Rover SV 5.0 V8 S/C SV AB LWB.

Из-за ограниченного времени проехать удалось только на одной машине — Range Rover Sport SVR. Но этого хватило, чтобы с непривычки на гоночной трассе меня укачало. Чем отличается версия SVR от просто топовых моделей? Да почти всем, что касается настроек и «железа». Подвеска, задний редуктор с иными настройками электроники, другая калибровка восьмидиапазонного «автомата», возможность заказать карбоновые тормоза и 22-дюймовые колеса.

В салоне — откровенно спортивные кресла с приятной хваткой боковой поддержки. Ну и традиционные ценности в виде кожи и дерева везде, где только можно.

Перед тем, как пустить меня за руль, место пилота занял инструктор московской школы вождения JLR. Это хорошо. Надо точно понимать, чем ты сейчас будешь управлять. Коротко — 575 л.с., 4,5 секунды разгона до 100 км/ч и 280 км/ч «максималки». И все это в тяжелом и высоком внедорожнике. Да-да. Никто не выбросил из версии SVR полный привод и раздаточную коробку с понижающим рядом. При этом большая часть тяги передается как раз на заднюю ось, наделяя автомобиль классическими повадками.

Мокрый и холодный асфальт вкупе с летними шинами требуют осторожности в обращении с «горячим» внедорожником. Поэтому первая часть программы — разминочно-тренировочная. «Змейка», небольшой круг, участок разгона-торможения.

Если постараться и забыть опыт езды на Tesla Model S P100D с ее фантастическими 2,7 секунды до сотни, то SVR-овские 4,5 секунды впечатляют и впечатывают. А звук выхлопа потрясающего V8 будоражит каждую клетку тела.





Инструктор объясняет, что несмотря на все технические ухищрения вроде системы подавления кренов и облегченного капота, Range Rover Sport SVR все равно остается высоким и массивным внедорожником с тяжелым пятилитровым мотором под капотом. Поэтому у него есть свойство соскальзывать с траектории передней осью. С этим можно справиться двумя способами — сбросить газ и распустить руль или… добавить газ. Тогда Range Rover, как заправский заднеприводный спорткар, может закинуть заднюю ось. Но этот способ подходит только в определенных условиях и только при очень устойчивых навыках пилотирования.

Вторая часть программы — самая сладкая и опасная. Заезд по картинговой трассе в почти боевом режиме. Почти — потому что в полную силу ехать не позволяли два фактора — погода и сама трасса, не предназначенная для столь больших и тяжелых автомобилей. Но удовольствия это не испортило.

Пять кругов инструктор показывает траектории и точки торможения, потом пять кругов за рулем самостоятельно. И Range Rover Sport SVR показывает, что он — с норовом. На узкой и «затычной» трассе с крутыми поворотами нужно быть предельно аккуратным — места на исправление ошибки нет. В год своего дебюта Ranga Rover SVR стал самым быстрым SUV на трассе Нюрбургринг — 8 минут 14 секунд.



22-дюймовые «катки» на холодном и влажном асфальте требуют как минимум хорошего прогрева

На третьем круге я понял, что меня начало банально укачивать от перегрузок. Разгон, резкое торможение, поворот, разгон — и через три секунды снова торможение. Ошибся со со скоростью на входе — машина выскальзывает наружу. Зато полный привод позволяет раньше давить на газ на выходе. При этом Range Rover Sport здесь проявляет все те же заднеприводные повадки, слегка «погуливая» задней осью.

Все закончилось. Я перевожу дух. Инструктор, кажется, тоже. Жаль, не удалось проехать на не менее безумном Jaguar F-Pace, который оснащен таким же мотором, но немного легче и ниже. А для отработки навыков больше всего подошел бы 340-сильный Jaguar F-Type. Честный задний привод, низкий центр тяжести и компактные размеры куда больше подходят для картинговой трассы.



На выходе из поворотов, когда пилот открывает газ, ​​Range Rover Sport SVR задирает нос, словно скоростной катер

А для чего подходит Range Rover Sport SVR? Если есть «раздатка», то для бездорожья? Вряд ли вы его там увидите. Трек-дни? В Беларуси негде. Семейный авто? Да. Инструктор признался, что как-то неделю ездил по Москве на Range Rover Sport SVR в спокойном режиме. Вполне приемлемо. При этом расход топлива у него был в районе 16 литров на «сотню».

Мы с колокольни короткого тест-драйва можем долго рассуждать о природе рационального и иррационального, но клиенты все уже давно решили. Отделение SVO с каждым годом наращивает продажи. А Range Rover Sport SVR — один из самых популярных автомобилей в спортивной линейке компании.