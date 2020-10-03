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Несколько сотен человек в Солигорске собрались на чаепитие. Их разогнал ОМОН (видео)
Источник материала: Onliner
Сегодня Солигорск звал друзей со всей страны. Об этом сообщил Telegram-канал стачкома «Беларуськалия». Мероприятие проходило в Парке четырех стихий в 14:00. Людей попросили красиво одеться, чтобы спеть песни, прочитать стихи, выпить чай и сделать селфи. «Никого не боимся! Улыбчивых сотрудников — приветствуем улыбкой. От негативно настроенных просто отворачиваемся», — предлагалось людям. Но улыбки не подействовали. Несмотря на отсутствие лозунгов и плакатов, вскоре после начала мероприятие разогнал ОМОН. Сообщается о 8 задержанных.
По словам девушки, разгоном руководили двое людей в штатском. Пообщаться с бастующими шахтерами люди толком не сумели.
По имеющейся у стачкома «Беларуськалия» информации, на сегодняшнем мирном чаепитии задержаны 8 человек. Большинство из них — представители самого стачкома.
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Сегодня Солигорск звал друзей со всей страны. Об этом сообщил Telegram-канал стачкома «Беларуськалия». Мероприятие проходило в Парке четырех стихий в 14:00. Людей...
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