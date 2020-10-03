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Несколько сотен человек в Солигорске собрались на чаепитие. Их разогнал ОМОН (видео)

03.10.2020 18:13 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня Солигорск звал друзей со всей страны. Об этом сообщил Telegram-канал стачкома «Беларуськалия». Мероприятие проходило в Парке четырех стихий в 14:00. Людей попросили красиво одеться, чтобы спеть песни, прочитать стихи, выпить чай и сделать селфи. «Никого не боимся! Улыбчивых сотрудников — приветствуем улыбкой. От негативно настроенных просто отворачиваемся», — предлагалось людям. Но улыбки не подействовали. Несмотря на отсутствие лозунгов и плакатов, вскоре после начала мероприятие разогнал ОМОН. Сообщается о 8 задержанных.



— В парке Четырех стихий собралось порядка 500 человек, — рассказывает Екатерина, которая сегодня приехала поддержать жителей Солигорска. — Люди разрозненно гуляли, объединялись в небольшие группы, принесли термосы и выпечку. Лозунгов и вызывающего поведения не было. В парке было милиции человек 20, тихари, позже приехал ОМОН. Перед задержаниями пришел милиционер с мегафоном, предупреждал собравшихся и журналистов про 23-ю статью КоАП РБ. Избиений при задержании не видели. По сути людям не дали прогуляться в парке, сам парк зачистили. 

По словам девушки, разгоном руководили двое людей в штатском. Пообщаться с бастующими шахтерами люди толком не сумели.

По имеющейся у стачкома «Беларуськалия» информации, на сегодняшнем мирном чаепитии задержаны 8 человек. Большинство из них — представители самого стачкома.

 
 
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Сегодня Солигорск звал друзей со всей страны. Об этом сообщил Telegram-канал стачкома «Беларуськалия». Мероприятие проходило в Парке четырех стихий в 14:00. Людей...
 
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