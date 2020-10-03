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«Мы гуляем». В центр Минска вышли женщины с цветами

03.10.2020 18:13 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня в Минске впервые за последнее время не состоялся женский марш. Несколько предыдущих шествий заканчивались массовыми задержаниями и разгонами. Однако девушки все равно вышли в центр города. Это что-то новое: они гуляют с цветами в руках, поодиночке или небольшими группами, не скандируют лозунги и не создают колонны.

Наш корреспондент замечает обилие милиции на проспекте Независимости. Силовики патрулируют территорию по двое-трое на квартал, по проспекту ездят характерные дозорные бусики. В подземный переход площади Победы спустились две большие группы силовиков в шлемах и с дубинками.

«Мы гуляем». В центр Минска вышли женщины с цветами

«Мы гуляем». В центр Минска вышли женщины с цветами

Девушки с цветами встречаются, но их довольно мало. Они идут небольшими компаниями по три-четыре человека. На вопросы отвечают: «Мы гуляем». Некоторые водители отваживаются сигналить в знак приветствия.

«Мы гуляем». В центр Минска вышли женщины с цветами
«Мы гуляем». В центр Минска вышли женщины с цветами

Девушки делятся цветами друг с другом: на наших глазах женщина в возрасте подошла к двум молодым и попросила цветы. Те ей дали. Дальше шли уже втроем, все с цветами, разговаривали.

«Мы гуляем». В центр Минска вышли женщины с цветами
«Мы гуляем». В центр Минска вышли женщины с цветами
«Мы гуляем». В центр Минска вышли женщины с цветами
«Мы гуляем». В центр Минска вышли женщины с цветами

Площадь Победы оцеплена. Людей не пускают не только к Вечному огню, но даже к подступам отремонтированного монумента. Бусики продолжают ездить по проспекту, уже примелькались, но никого не трогают, по крайне мере в районе цирка и площади Победы.

«Мы гуляем». В центр Минска вышли женщины с цветами
«Мы гуляем». В центр Минска вышли женщины с цветами

Некоторые девушки ходят по «кругу почета» — от площади Победы до Октябрьской и обратно. Такой же «карусельный» маршрут проделывают и милицейские микроавтобусы.

«Мы гуляем». В центр Минска вышли женщины с цветами
«Мы гуляем». В центр Минска вышли женщины с цветами
«Мы гуляем». В центр Минска вышли женщины с цветами

После 17:30 женщины с цветами уже почти не встречаются. Вероятно, акция подошла к концу. Похоже на то, что сегодня на проспекте никого не задержали, по крайней мере нам о таких фактах неизвестно.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня в Минске впервые за последнее время не состоялся женский марш. Несколько предыдущих шествий заканчивались массовыми задержаниями и разгонами. Однако...
 
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