«Голос улицы» перешел в аналитическую стадию

Источник материала: Ежедневник

Исследование протестной активности белорусов «Голос улицы» перешло в новую фазу.

Мониторинг белорусской протестной активности, проводимый в рамках исследования «Голос улицы» в августе-сентябре, прекращен. Теперь полученные данные предстоит изучить, систематизировать и подготовить соответствующую аналитику. Об этом Thinktanks.by сообщила старший аналитик Центра европейской трансформации (ЦЕТ) Оксана Шелест.

«Голос улицы» - качественное исследование, нацеленное на изучение мотивов, требований, политических взглядов участников белорусских протестов. Оно основано на сочетании анализа исследовательских интервью, анализа СМИ и включенного наблюдения на акциях протеста.

По словам Оксаны Шелест, в ближайшее время ЦЕТ начнет исследование, посвященное другим аспектам протестной активности белорусов.