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«Голос улицы» перешел в аналитическую стадию
03.10.2020 18:53 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Исследование протестной активности белорусов «Голос улицы» перешло в новую фазу.
Мониторинг белорусской протестной активности, проводимый в рамках исследования «Голос улицы» в августе-сентябре, прекращен. Теперь полученные данные предстоит изучить, систематизировать и подготовить соответствующую аналитику. Об этом
«Голос улицы» - качественное исследование, нацеленное на изучение мотивов, требований, политических взглядов участников белорусских протестов. Оно основано на сочетании анализа исследовательских интервью, анализа СМИ и включенного наблюдения на акциях протеста.
По словам Оксаны Шелест, в ближайшее время ЦЕТ начнет исследование, посвященное другим аспектам протестной активности белорусов.
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Исследование протестной активности белорусов «Голос улицы» перешло в новую фазу.
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