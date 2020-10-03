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«Голос улицы» перешел в аналитическую стадию

03.10.2020 18:53 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Исследование протестной активности белорусов «Голос улицы» перешло в новую фазу.

Мониторинг белорусской протестной активности,  проводимый в рамках исследования «Голос улицы» в августе-сентябре, прекращен. Теперь полученные данные предстоит изучить, систематизировать и подготовить соответствующую аналитику. Об этом Thinktanks.by сообщила старший аналитик Центра европейской трансформации (ЦЕТ) Оксана Шелест.    

«Голос улицы» - качественное исследование, нацеленное на изучение мотивов, требований, политических взглядов участников белорусских протестов. Оно основано на сочетании анализа исследовательских интервью, анализа СМИ и включенного наблюдения на акциях протеста.

По словам Оксаны Шелест, в ближайшее время ЦЕТ начнет исследование, посвященное другим аспектам протестной активности белорусов.  

 
 
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Исследование протестной активности белорусов «Голос улицы» перешло в новую фазу.
 
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