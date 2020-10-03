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«Вывести во двор и расстрелять». Вот как силовики издевались над трансгендером, которого задержали на минском марше
Источник материала: KYKY>
26 сентября на женском марше силовики без опознавательных знаков задержали трансгендера Женю. По
Женю отвели в машину без номеров, во время задержания заставляли подтверждать свою гендерную принадлежность и издевательски высказывались про найденный в сумке ЛГБТ+ флаг.
Когда Женю привезли в РУВД, его родственникам продолжали говорить, что его нет в отделении. Хотя у мамы Жени была информация о геолокации его телефона: силовики настаивали, что среди задержанных нет мужчин, поэтому нет и Жени.
Перед этапированием в Жодино, силовики угрожали Жене сексуальным насилием и убийством за его гендерную принадлежность. «Нас поставили к стенке, меня поставили отдельно и долго обсуждали, [как они поражены], что я парень. Они были в масках, без бейджей. <...> Орали, тыкали в спину дубинкой, говорили, что «научат как себя вести». Меня спрашивали: «Ты Евгений или Евгения?». [На досмотре] меня заставили раздеться до трусов при всех.
<...> Несколько раз озвучили что меня «сейчас осмотрят по полной программе», говорили, что будут осматривать меня «особенным образом», а потом несколько раз повторили, что «такие суки», как я, «не должны жить», поэтому меня нужно «вывести во двор и расстрелять». <...> Из личных вещей и передачи ничего не отдали: ни средства гигиены, ни бельё, ни еду. Обсуждали это в формулировках «а там транс сидит, захотел быть мужиком — значит, потерпит».
Затем был «справедливый» суд. Жене отказали в праве на адвоката, так как якобы его родственники не предоставили информацию о заключении договора с адвокатом. На процессе даже не было свидетелей, но судья сказала, что нет оснований сомневаться в их показаниях. В итоге Жене дали штраф 5 базовых (285 рублей).
MAKEOUT оповестил правозащитные организации о жестоком обращении с Женей, а также отправил отчет в ОБСЕ, ООН и посольствам в Беларуси.
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«Вывести во двор и расстрелять». Вот как силовики издевались над трансгендером, которого задержали на минском марше
26 сентября на женском марше силовики без опознавательных знаков задержали трансгендера Женю. По информации MAKEOUT рассказываем, что было дальше. Женю отвели в...
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