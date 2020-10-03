«Вывести во двор и расстрелять». Вот как силовики издевались над трансгендером, которого задержали на минском марше

Источник материала: KYKY

26 сентября на женском марше силовики без опознавательных знаков задержали трансгендера Женю. По информации MAKEOUT рассказываем, что было дальше.

Женю отвели в машину без номеров, во время задержания заставляли подтверждать свою гендерную принадлежность и издевательски высказывались про найденный в сумке ЛГБТ+ флаг.

Когда Женю привезли в РУВД, его родственникам продолжали говорить, что его нет в отделении. Хотя у мамы Жени была информация о геолокации его телефона: силовики настаивали, что среди задержанных нет мужчин, поэтому нет и Жени.

Перед этапированием в Жодино, силовики угрожали Жене сексуальным насилием и убийством за его гендерную принадлежность. «Нас поставили к стенке, меня поставили отдельно и долго обсуждали, [как они поражены], что я парень. Они были в масках, без бейджей. <...> Орали, тыкали в спину дубинкой, говорили, что «научат как себя вести». Меня спрашивали: «Ты Евгений или Евгения?». [На досмотре] меня заставили раздеться до трусов при всех.

Когда cказал, что я трансгендерный человек и у меня есть грудь, они сказали «нам по**й, раз назвался парнем – значит, раздевайся».

<...> Несколько раз озвучили что меня «сейчас осмотрят по полной программе», говорили, что будут осматривать меня «особенным образом», а потом несколько раз повторили, что «такие суки», как я, «не должны жить», поэтому меня нужно «вывести во двор и расстрелять». <...> Из личных вещей и передачи ничего не отдали: ни средства гигиены, ни бельё, ни еду. Обсуждали это в формулировках «а там транс сидит, захотел быть мужиком — значит, потерпит».

Затем был «справедливый» суд. Жене отказали в праве на адвоката, так как якобы его родственники не предоставили информацию о заключении договора с адвокатом. На процессе даже не было свидетелей, но судья сказала, что нет оснований сомневаться в их показаниях. В итоге Жене дали штраф 5 базовых (285 рублей).

MAKEOUT оповестил правозащитные организации о жестоком обращении с Женей, а также отправил отчет в ОБСЕ, ООН и посольствам в Беларуси.