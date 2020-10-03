«Гэта не палітычнае пытанне». Преподаватели и студенты БГУ записали сильное видеообращение

Источник материала: Onliner

Сегодня на YouTube появилось видеообращение студентов и преподавателей БГУ, выступающих против насилия, жестокости, задержаний на мирных акциях, политически мотивированных увольнений и «правового дефолта» в Беларуси. Поводом для обращения стало увольнение одной из преподавательниц, которое, как считают авторы, произошло по политическим мотивам. Обратившиеся призывают администрацию БГУ остановить преследование студентов и преподавателей, которые выходят на мирные акции против несправедливости и насилия, а также требуют, чтобы руководство университета защищало личное пространство студентов и преподавателей от насилия силовых структур.

— Мы бачым, што адбываецца сення ў краіне. Людзей за іх думкі і выказваннi звальняюць, збіваюць, калечаць, затрымліваюць, штрафуюць, вывозяць за мяжу, забіваюць, пазбаўляюць грамадзянства. Ніхто не нясе за гэта адказнасці, — говорит Наталья, студентка химфака БГУ.

— Рэктар Беларусскага дзяржаўнага універсітэта Андрэй Кароль асабіста паабяцаў, што ніводны студэнт, выкладчык ці супрацоўнік БДУ не будзе звольнены цi адличаны з-за сваей палітычнай актыўнасці, — говорит Анна, студентка ФФСН.

Но через две недели после начала учебного года была уволена преподаватель факультета радиофизики и компьютерных технологий Светлана Волчок. Авторы видеообращения считают, что это увольнение политически мотивировано, и требуют восстановить Светлану на работе. Они думают, что, если сегодня не защитят ее права, завтра на ее месте может оказаться каждый их них, и упрекают университет в том, что он молчит в то время, как лучшие выпускники факультетов были незаконно заключены под арест, а студенты в ходе мирных акций подвергались унижению человеческого достоинства.

— Мы выступаем супраць гвалту i рэпрэсiй да мiрных пратэстоўцаў. Гэта не палітычнае пытанне. Гэта пытанне гуманізму, салідарнасці i вернасці акадэмічнай супольнасці нашай альма матэр, — говорит Милена, студентка физфака.

— Мы не можам заплюшчыць вочы, проста вучыцца і вучыць, калі ў краіне адбываецца прававы дэфолт, — говорит Александр Паршенков, магистр истфака.

В эти дни студенты белорусских университетов устраивают камерные акции. Сидят на ступеньках или поют белорусские песни у крыльца своих учебных заведений. Например, сегодня очередная «поющая» акция протеста состоялась перед зданием университета МГЛУ. В этот раз обошлось без ОМОНа.

