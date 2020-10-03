ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

МИД ФРГ об отзыве аккредитаций иностранных журналистов: Лукашенко не хочет, чтобы за ним наблюдали

03.10.2020 19:15 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

МИД ФРГ сделал выводы из отмены белорусскими властями действующих аккредитаций иностранных журналистов. Этот акт там характеризуют не только как «вопиющее вмешательство в свободу печати и выражения мнения».



Немецкое внешнеполитическое ведомство считает решение Минска тревожным сигналом, который показывает, что президент Александр Лукашенко, «очевидно, больше не представляет интересы своего народа и страны». Там подчеркнули, что об этом также говорит угроза сократить дипломатическое присутствие некоторых иностранных представительств.

Тот, кто действует таким образом, хотел бы, чтобы за его действиями не наблюдали, — указали в МИД ФРГ.

МИД Беларуси прекратил действие выданных иностранным СМИ аккредитаций со 2 октября. Объявлено об этом было также накануне. Ведомство объяснило это принятием новых правил и обещала провести переаккредитацию работающих в республике иностранных СМИ. Комиссия по этому вопросу начнёт работу в новом составе с 5 октября.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
МИД ФРГ сделал выводы из отмены белорусскими властями действующих аккредитаций иностранных журналистов. Этот акт там характеризуют не только как «вопиющее...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Голос улицы» перешел в аналитическую стадию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.10.2020
Mir24.TV Belarus
03.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика