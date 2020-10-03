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МИД ФРГ об отзыве аккредитаций иностранных журналистов: Лукашенко не хочет, чтобы за ним наблюдали
Источник материала: Партизан
МИД ФРГ сделал выводы из отмены белорусскими властями действующих аккредитаций иностранных журналистов. Этот акт там характеризуют не только как «вопиющее вмешательство в свободу печати и выражения мнения».
Немецкое внешнеполитическое ведомство считает решение Минска тревожным сигналом, который показывает, что президент Александр Лукашенко, «очевидно, больше не представляет интересы своего народа и страны». Там подчеркнули, что об этом также говорит угроза сократить дипломатическое присутствие некоторых иностранных представительств.
Тот, кто действует таким образом, хотел бы, чтобы за его действиями не наблюдали, — указали в МИД ФРГ.
МИД Беларуси прекратил действие выданных иностранным СМИ аккредитаций со 2 октября. Объявлено об этом было также накануне. Ведомство объяснило это принятием новых правил и обещала провести переаккредитацию работающих в республике иностранных СМИ. Комиссия по этому вопросу начнёт работу в новом составе с 5 октября.
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МИД ФРГ сделал выводы из отмены белорусскими властями действующих аккредитаций иностранных журналистов. Этот акт там характеризуют не только как «вопиющее...
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