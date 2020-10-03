Адвокат Левченко подал жалобу на арест спортсменки и опубликовал ее текст

Источник материала: Tut.by

Адвокат баскетболистки Елены Левченко Михаил Кирилюк 2 октября подал жалобу на ее арест. Он считает выводы суда надуманными и необоснованными. По его словам, в суде было допущено значительное количество нарушений процессуального законодательства. Жалоба подана в Минский городской суд через суд Ленинского района. Ее подача не приостанавливает исполнение наказания.



Фото: Женя Канаплев, Юлия Лейдик

Михаил опубликовал текст жалобы у себя в Facebook , сопроводив его следующим комментарием:

— Когда нам дали 10 минут на общение с Еленой Левченко до суда, на вопрос, что мы можем для вас сделать, она сказала: «Дайте этому делу максимальную огласку».

Ниже цитируем текст жалобы адвоката спортсменки с небольшими сокращениями.

Не был вызван свидетель

30.09.2020 г. судом Ленинского района г. Минска в отношении Левченко Е.С. вынесено постановление о привлечении к административной ответственности в виде административного ареста сроком на 15 суток.

Вынесенное постановление считаю не основанным на нормах права и подлежащим отмене на основании следующего.

Судом при вынесении постановления по делу об административном правонарушении не были исследованы все обстоятельства, подлежащие выяснению.

Так, вынося определение, суд посчитал, что достаточными доказательствами являются рапорт сотрудника Ленинского РУВД, отказав при этом в вызове указанного лица для дачи показаний в судебном заседании.

Ненадлежащие доказательства вины

Доказательствами совершения Левченко Е.С. противоправных действий суд также считает фотографию, размещенную на сайте газеты «Прессбол» и фотографию, размещенную в социальной сети Instagram.

Проведя осмотр страницы в указанной социальной сети, суд ошибочно счел, что фотография изготовлена в 50-й день протестов. Текст на английском языке, сопровождающий фотографию, гласит: «50-й день мирных протестов. Один за всех — и все за одного». По информации, содержащейся на той же странице, указанное фото было размещено в сети Instagram 28.09.2020 г.

Выводы суда о том, что одиночное фото, изготовленное в неустановленное время в неустановленном месте, и баннер «НАРОД — ЧЕМПИОН!» указывают на то, что массовое мероприятие направлено «против результатов выборов», являются надуманными и необоснованными.

Статьей 6.11. ПИКоАП Республики Беларусь установлено, что иные документы признаются источниками доказательств, если сведения, изложенные в них, удостоверены физическим лицом или должностным лицом юридического лица и имеют значение для принятия решения по делу об административном правонарушении.

Суд в нарушение положений ст. 6.11. посчитал, что фотографии, размещенные в сети Интернет, не удостоверенные физическим или юридическим лицом, являются надлежащими доказательствам.

Нарушение права на защиту

Как до, так и во время рассмотрения дела в суде было допущено значительное количество нарушений процессуального законодательства, влекущее безусловную отмену постановления.

Статьей 2.8. ПИКоАП установлено, что физическое лицо, в отношении которого ведется административный процесс, имеет право на защиту. Это право оно может осуществлять как лично, так и с помощью защитника в порядке, установленном настоящим Кодексом.

Судья, должностное лицо органа, ведущего административный процесс, обязаны разъяснить физическому лицу, в отношении которого ведется административный процесс, предоставленные ему права и принять меры к тому, чтобы оно имело фактическую возможность использовать все установленные настоящим Кодексом средства и способы для своей защиты.

Нарушение права физического лица, в отношении которого ведется административный процесс, на защиту является основанием для отмены вынесенного в отношении его постановления о наложении административного взыскания.

Право Левченко Е.С. на защиту было нарушено в следующих эпизодах:

— Левченко Е.С. в Национальном аэропорте «Минск» была задержана сотрудниками РУВД Ленинского района г. Минска. Несмотря на сообщение по электронной почте и телефону в Ленинский РУВД о том, что М.В. Кирилюк является ее адвокатом, требованием о допуске адвоката в административный процесс и заявлением о непроведении никаких процессуальных действий в отсутствие адвоката — все это было проигнорировано: адвокат не был допущен в административный процесс, все процессуальные действия сотрудниками РУВД проводились в отсутствии адвоката.

— позже Левченко Е.С. до рассмотрения дела судом была переведена в ЦИП по 2-му пер. Окрестина в г. Минске. Адвокату о водворении подзащитной в ЦИП сообщили по телефону в 10:30 30.09.2020 г. В 11:00 сотрудником ЦИП, который отказался представиться, адвокату было отказано в допуске к подзащитной;

— суд запретил делать фотокопии материалов дела как до рассмотрения дела, так и после вынесения определения, что является как нарушением права на защиту, так и препятствованием адвокатской деятельности. Любое процессуальное действие должно быть мотивировано. Поскольку в материалах дела об административном правонарушении не имелось никаких сведений об интимных сторонах жизни любых лиц, охраняемой законом служебной или иной тайны, заседание не было закрытым, то запрет на изготовление копий материалов имел одну цель — воспрепятствовать оказанию юридической помощи и осложнить обжалование неправосудного определения;

— немотивированный отказ в удовлетворении ходатайства о вызове для опроса лица, которое вело административный процесс

— молниеносность рассмотрения дела и вынесения определения: Левченко Е.С. была задержана около 7 часов утра, в 9 утра адвокат уведомил РУВД Ленинского района о том, чтобы в его отсутствие не проводились никакие процессуальные действия, что было проигнорировано сотрудниками РУВД, а уже в 12:00 началось рассмотрение дела судом на основании процессуальных документов, составленных в отсутствие адвоката. При этом в 11:40 по телефону адвокату сообщили о том, что рассмотрение дела назначено на 12:30, а через 10 минут — что рассмотрение перенесено на 12:00;

— в протоколе задержания указано время 7 часов 20 минут. Указанная информация не соответствует действительности, поскольку Левченко Е.С. уже в 7:10 по телефону сообщила адвокату о своем задержании и о том, что ее везут в РУВД Ленинского района. Указанный факт был проигнорирован судом.

Политический подтекст задержания

Дополнительно хочу отметить нелогичность действий органа, ведущего административный процесс. Основанием для таких выводов может служить сам факт задержания Елены в 35 километрах от места жительства с учетом следующих обстоятельств.

Первый протокол был составлен в отношении Елены Левченко за месяц до фактического задержания. Елена проживает в г. Минске, ведет активную общественную жизнь, ни от кого не прячется. У органа, ведущего административный процесс, было более чем достаточно времени для того, чтобы сообщить моей подзащитной о ведении в отношении ее административного процесса и пригласить в РУВД для составления процессуальных документов.

Совпадение времени задержания со временем ее отъезда на плановую операцию демонстрирует политический подтекст и давление на спортсмена в связи с активной политической позицией — все было сделано для того, чтобы препятствовать лечению и помешать участию Елены в новом спортивном сезоне.

Нарушение презумпции невиновности

Статьей 2.1. ПИКоАП Республики Беларусь определено, что задачами административного процесса являются защита личности, ее прав, свобод и законных интересов, интересов юридических лиц, общества и государства путем своевременного, всестороннего, полного и объективного рассмотрения дел об административных правонарушениях, разрешение их в соответствии с законом, обеспечение исполнения вынесенного постановления, а также предупреждение административных правонарушений.

Одними из основополагающими принципами административного процесса являются презумпция невиновности (т.е., лицо не может быть привлечено к административной ответственности, пока в порядке, установленном настоящим Кодексом, не будет установлена его виновность в совершении правонарушения, предусмотренного Кодексом Республики Беларусь об административных правонарушениях. Обязанность доказывать виновность лица, в отношении которого ведется административный процесс, возлагается на должностное лицо органа, ведущего административный процесс), а также принцип обеспечения права на защиту физического лица, в отношении которого ведется административный процесс.

В нарушение указанных принципов, лицом, ведущим административный процесс, судом, не были установлены фактические обстоятельства дела, не были всесторонне и полно исследованы материалы дела, а решение было вынесено на основании только показаний заинтересованных лиц — сотрудников милиции.

Выводы

Таким образом, судом не выяснены все обстоятельства, подлежащие выяснению при рассмотрении дела об административном правонарушении, а при рассмотрении дела допущены многочисленные нарушения процессуального и материального законодательства.

С учетом изложенного выше, руководствуясь подп. 2 п. 1 ст. 9.6., ст. 12.5., ст. 12.9. ПИКоАП Республики Беларусь, прошу:

— постановление суда Ленинского района г. Минска от 30.09.2020 г. по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 23.34 КоАП, в отношении Левченко Е.С. отменить;

— дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 23.34 КоАП, в отношении Левченко Е.С. прекратить.