Авария на проспекте произошла после того, как одному водителю стало плохо

Источник материала: Onliner

Многие автовладельцы, проезжавшие в субботу во второй половине дня по пр. Независимости в районе ст. м. «Борисовский тракт», видели последствия серьезного ДТП. Всего в аварии участвовало две машины. Одна из них оказалась на встречной полосе. К счастью, та была свободна. А началось все, по данным ГАИ, после того как один из водителей почувствовал недомогание.





«Водитель 1982 г. р. на Renault двигался по пр. Независимости (со стороны ул. Калиновского в направлении МКАД) в 3-й полосе для движения, — сообщили в Минской ГАИ. — В автомобиле находились трое пассажиров, в их числе 8-летний ребенок. Водитель почувствовал себя плохо, включил аварийную сигнализацию и остановил автомобиль. В этот момент в него врезался Citroеn. От удара Renault развернуло и выбросило на полосу встречного движения. В Citroen находился 4-летний ребенок».





В результате ДТП оба автомобиля получили механические повреждения, дети доставлены в учреждение здравоохранения для осмотра.



