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Авария на проспекте произошла после того, как одному водителю стало плохо

03.10.2020 20:29 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Многие автовладельцы, проезжавшие в субботу во второй половине дня по пр. Независимости в районе ст. м. «Борисовский тракт», видели последствия серьезного ДТП. Всего в аварии участвовало две машины. Одна из них оказалась на встречной полосе. К счастью, та была свободна. А началось все, по данным ГАИ, после того как один из водителей почувствовал недомогание.

Авария на проспекте произошла после того, как одному водителю стало плохо

«Водитель 1982 г. р. на Renault двигался по пр. Независимости (со стороны ул. Калиновского в направлении МКАД) в 3-й полосе для движения, — сообщили в Минской ГАИ. — В автомобиле находились трое пассажиров, в их числе 8-летний ребенок. Водитель почувствовал себя плохо, включил аварийную сигнализацию и остановил автомобиль. В этот момент в него врезался Citroеn. От удара Renault развернуло и выбросило на полосу встречного движения. В Citroen находился 4-летний ребенок».

Авария на проспекте произошла после того, как одному водителю стало плохо

В результате ДТП оба автомобиля получили механические повреждения, дети доставлены в учреждение здравоохранения для осмотра.

Авария на проспекте произошла после того, как одному водителю стало плохо

 
 
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Многие автовладельцы, проезжавшие в субботу во второй половине дня по пр. Независимости в районе ст. м. «Борисовский тракт», видели последствия серьезного ДТП....
 
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