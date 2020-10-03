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Вышел на свободу политзаключенный Святослав Баранович

03.10.2020 20:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Святослав Баранович вышел сегодня на свободу из жодинской тюрьмы после трех лет заключения.



Об этом Свободе сообщили в правозащитном центре «Весна».


​Святослав Баранович 12 марта был осужден судом в Минске на 3 года лишения свободы за насилие против милиционера. Свою вину признал частично. По словам Барановича, он думал, что применяет силу против хулигана, напавшего на участников "Марша нетунеядцев".

В 2011 году Святослав Баранович уже был осужден за площадь. Тогда ему присудили 3 года ограничения свободы без направления в места заключения по обвинению в участии в массовых беспорядках 19 декабря 2010 года. До суда Святослав Баранович отбыл несколько месяцев за решеткой, правозащитники признали его политзаключенным.
 
Теги: Минск
 
 
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Святослав Баранович вышел сегодня на свободу из жодинской тюрьмы после трех лет заключения.
 
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