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«Ранее стороны лишь прощупывали друг друга»: Военный эксперт предупредил, что эскалация конфликта в Нагорном Карабахе еще впереди

03.10.2020 20:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Военный эксперт Александр Михайловский заявил в интервью журналистам издания «Московский комсомолец», что эскалация конфликта в Нагорном Карабахе еще не началась, и в будущем нужно готовиться к серьезному обострению ситуации.



При этом военный эксперт уточнил - то, что мы видим сейчас, является прощупывание сторонами друг друга.

Также Михайловский обратил внимание и на отсутствие у Азербайджана каких-то весомых успехов. По его мнению, это означает, что в такой ситуации в Баку всерьез размышляют над проведением новых военных операций. Если посмотреть, о чем пишут СМИ Турции и Азербайджана, то можно увидеть - реального успеха на текущий момент нет ни у одной из сторон конфликта. Нет даже серьезных трофеев, не говоря уже о репортажах из занятых селений, или хотя бы из опорных пунктов противника.
 
 
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Военный эксперт Александр Михайловский заявил в интервью журналистам издания «Московский комсомолец», что эскалация конфликта в Нагорном Карабахе еще не...
 
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